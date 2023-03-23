Представники Саудівської Аравії та ОАЕ планують інвестувати у SpaceX Ілона Маска мільярди доларів
Підрозділ інвестиційного фонду Саудівської Аравії і компанія з Абу-Дабі планують багатомільярдний раунд фінансування компанії SpaceX, очолюваної Ілоном Маском
Про це пишуть Reuters.
Зазначається, що нині тривають переговори про виділення багатомільярдного раунду фінансування установ Саудівської Аравії та ОАЕ для компанії Ілона Маска SpaceX.
Очікується, що виробника ракет оцінять приблизно в 140 мільярдів доларів. Зокрема стверджується, що у 2022 році SpaceX залучила 2 мільярди доларів, а в 2020 році - 2,6 мільярда доларів.
"Представники компанії і Morgan Stanley повідомили інвесторам, що в раунді фінансування беруть участь Water and Electricity Holding Company Саудівської Аравії, яка є частиною суверенного фонду країни, і Alpha Dhabi з Об'єднаних Арабських Еміратів", - мовиться в тексті журналістів.
- Нагадаємо, 2 березня SpaceX Ілона Маска запустила чотирьох осіб на орбіту до Міжнародної космічної станції, до двох членів екіпажу NASA приєдналися російський космонавт і астронавт ОАЕ.
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