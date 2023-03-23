Про це пишуть Reuters.

Зазначається, що нині тривають переговори про виділення багатомільярдного раунду фінансування установ Саудівської Аравії та ОАЕ для компанії Ілона Маска SpaceX.

Очікується, що виробника ракет оцінять приблизно в 140 мільярдів доларів. Зокрема стверджується, що у 2022 році SpaceX залучила 2 мільярди доларів, а в 2020 році - 2,6 мільярда доларів.

"Представники компанії і Morgan Stanley повідомили інвесторам, що в раунді фінансування беруть участь Water and Electricity Holding Company Саудівської Аравії, яка є частиною суверенного фонду країни, і Alpha Dhabi з Об'єднаних Арабських Еміратів", - мовиться в тексті журналістів.