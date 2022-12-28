Про це повідомили оборонні відомства Туреччини й Росії.

Стало відомо, що міністр оборони Туреччини Хулусі Акар разом з главою Національної розвідувальної організації Хаканом Фіданом зустрілися з міністром оборони Росії Сергєєм Шойгу та Сирії Махмудом Аббасом, а також керівниками розвідок двох країн.

"Під час зустрічі обговорювалися сирійська криза, проблема біженців та спільні зусилля у боротьбі з терористичними організаціями на сирійській території", – йдеться в повідомленні турецької сторони.

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Зокрема, у повідомленні зустріч названа конструктивною, було досягнуто домовленості про те, що такі тристоронні зустрічі та обговорення будуть продовжені "з метою забезпечення та підтримки стабільності в Сирії та регіоні".

Міністерство оборони РФ своєю чергою заявило, що "сторони відзначили конструктивний характер діалогу, що відбувся в даному форматі, і необхідність його продовження в інтересах подальшої стабілізації ситуації в арабській республіці та регіоні в цілому".

Нагадаємо, 20 листопада турецькі сили завдали близько 25 ударів по сирійських провінціях Ракка, Хасеке та Алеппо, де розташовані позиції курдів. Щонайменше 31 людина загинула.

Наступного дня курдська збройна організація YPG вдарила ракетами по півдні Туреччини. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще шестеро поранено.

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