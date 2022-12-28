Представники Туреччини й Сирії вперше з 2011 року зустрілись у Москві
У Москві відбулась зустріч очільників міністерств оборони та розвідувальних служб Туреччини, Росії, Сирії – для Анкари й Дамаска це перша з початку громадянської війни у 2011 році зустріч такого рівня
Про це повідомили оборонні відомства Туреччини й Росії.
Стало відомо, що міністр оборони Туреччини Хулусі Акар разом з главою Національної розвідувальної організації Хаканом Фіданом зустрілися з міністром оборони Росії Сергєєм Шойгу та Сирії Махмудом Аббасом, а також керівниками розвідок двох країн.
"Під час зустрічі обговорювалися сирійська криза, проблема біженців та спільні зусилля у боротьбі з терористичними організаціями на сирійській території", – йдеться в повідомленні турецької сторони.
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Зокрема, у повідомленні зустріч названа конструктивною, було досягнуто домовленості про те, що такі тристоронні зустрічі та обговорення будуть продовжені "з метою забезпечення та підтримки стабільності в Сирії та регіоні".
Міністерство оборони РФ своєю чергою заявило, що "сторони відзначили конструктивний характер діалогу, що відбувся в даному форматі, і необхідність його продовження в інтересах подальшої стабілізації ситуації в арабській республіці та регіоні в цілому".
- Нагадаємо, 20 листопада турецькі сили завдали близько 25 ударів по сирійських провінціях Ракка, Хасеке та Алеппо, де розташовані позиції курдів. Щонайменше 31 людина загинула.
- Наступного дня курдська збройна організація YPG вдарила ракетами по півдні Туреччини. Внаслідок обстрілів загинули троє людей, ще шестеро поранено.
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