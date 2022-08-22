Український захисник Денис Чепурко (позивний Манго) поділився деталями фіксування потрапляння бійців у полон, під час пресконференції, яку транслював телеканал "Еспресо".

"Вони (Червоний Хрест) заходили в автобус, давали листівки і питали, кого ми хочемо попередити: рідних чи державу. І більше після того представників Червоного Хреста ми ніде не бачили", - коментує він ситуацію, яка склалася після того, як 16 травня з Азовсталі в Маріуполі евакуювали військовослужбовців в окуповані Новоазовськ та Оленівку.

Денис Чепурко також зазначив, що після цього ніякого стеження та дій від міжнародних організацій, українські бійці не відчували.

Ще один боєць, Владислав Жайворонок (позивний Вікіпедія), зазначив, що після потрапляння на підконтрольну Україною територію він дізнався, що Червоний Хрест заявляв про те, начебто контролює умови перебування українців бійців у полоні, хоча доступу до місця, в якому вони перебували, не мав.

"Червоний Хрест заявляв про те, що контролює наше перебування там, він засвідчує, що з нами там було все добре. Але ні Червоний Хрест, ні будь-які інші міжнародні організації не мали доступу до того місця, де я був. Тому я не розумію, як вони можуть щось казати про наші умови утримання, якщо вони не мають контролю", - зазначив він.

3 серпня комітет Червоного Хреста заявив, що не гарантував безпеки українським військовим, які виходили з Азовсталі, а потім опинились у російському полоні.

6 серпня Костянтин Величко, волонтер з Маріуполя, який пройшов Оленівську колонію, розповів, що під час поселення до колонії над ув'язненими відбувалися розправи, людей проганяли через стрій, били арматурою, палицями, особливо страждали артилеристи та командний склад.

22 серпня під час пресконференції, яка транслювалася на телеканалі "Еспресо", боєць "Азову" Денис Манго Чепурко розповів, що російські окупанти в Оленівці катували полонених по 2-3 дні, а води давали лише 600 грамів на дві доби.

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