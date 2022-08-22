Росіяни катували по 2-3 дні, а води давали 600 грамів на дві доби, - боєць "Азову" про перебування в полоні в Оленівці
Боєць "Азову" Денис Манго Чепурко розповів, що російські окупанти в Оленівці катували полонених по 2-3 дні, а води давали лише 600 грамів на дві доби
Український захисник поділився деталями під час пресконференції, яка транслювалася на телеканалі "Еспресо".
"Росіяни змушували нас бігати. Давали 600 грамів води на 2 доби. А вода ця взагалі питною не була. Було дуже тяжко. Росія не дотримувалася жодних Женевських конвенцій. Медичного в нас нічого не було", - зазначив Чепурко.
Боєць "Азову" додав, що деяких полонених росіяни забирали з бараків і катували по 2-3 дні.
"Я бачив, як росіяни із нашого барака на 2-3 дні забирали хлопців і приносили їх потім побитих, з поламаний ребрами. Спало нас 10 осіб у кімнаті метр на метр. Ми спали на підлозі", - зауважив Денис Чепурко.
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