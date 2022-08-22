Український захисник поділився деталями під час пресконференції, яка транслювалася на телеканалі "Еспресо".

"Росіяни змушували нас бігати. Давали 600 грамів води на 2 доби. А вода ця взагалі питною не була. Було дуже тяжко. Росія не дотримувалася жодних Женевських конвенцій. Медичного в нас нічого не було", - зазначив Чепурко.

Боєць "Азову" додав, що деяких полонених росіяни забирали з бараків і катували по 2-3 дні.

"Я бачив, як росіяни із нашого барака на 2-3 дні забирали хлопців і приносили їх потім побитих, з поламаний ребрами. Спало нас 10 осіб у кімнаті метр на метр. Ми спали на підлозі", - зауважив Денис Чепурко.

16 травня почалася евакуація захисників Маріуполя із заблокованого заводу "Азовсталь".

29 липня росіяни обстріляли з артилерії в'язницю в Оленівці, де тримали українських полонених.

2 серпня американські експерти підтвердили, що українських військовополонених в Оленівці підірвали росіяни.

3 серпня комітет Червоного Хреста заявив, що не гарантував безпеки українським військовим, які виходили з Азовсталі, а потім опинились у російському полоні.

ООН планує запустити місію, яка "встановлюватиме факти" російського теракту в Оленівці.

6 серпня Костянтин Величко, волонтер з Маріуполя, який пройшов Оленівську колонію, розповів, що під час поселення до колонії над ув'язненими відбувалися розправи, людей проганяли через стрій, били арматурою, палицями, особливо страждали артилеристи та командний склад.

У розвідці назвали страту азовців у Оленівці спецоперацією РФ проти постачання Україні зброї та для деморалізації військовополонених.

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