"Представників нацменшин кидають на передову. Росіяни усі в окопах", - окупант з Якутії

Про це повідомило видання "Вільна Якутія", опублікувавши повідомлення від солдата.

"Представників нацменшин, усіх бурятів, якутів, усіх кидають на передову! Росіяни позаду лежать, в окопах. А ці чеченці із "ТікТоку" взагалі далеко від нас. Менти теж лежать у тилу, їдуть звідти у відпустку додому, купують собі земельні ділянки. Нашого однополчанина, он, розчленували в Якутську і кинули на смітник. Навіщо так робити? Наші 20-річні хлопці усі загинули!", - прокоментував він.

Станом на 20 жовтня відомо, що за три тижні РФ мобілізувала на війну з Україною близько 200 тис. окупантів.

22 жовтня стало відомо, що росіяни вербують для участі у війні проти України бойовиків у одній з країн Близького Сходу