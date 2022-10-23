"Представників нацменшин кидають на передову. Росіяни усі в окопах", - окупант з Якутії
Військовий з Якутії розповів про те, що всі національні меншини відправляють на передову, а росіян — в окопи
Про це повідомило видання "Вільна Якутія", опублікувавши повідомлення від солдата.
"Представників нацменшин, усіх бурятів, якутів, усіх кидають на передову! Росіяни позаду лежать, в окопах. А ці чеченці із "ТікТоку" взагалі далеко від нас. Менти теж лежать у тилу, їдуть звідти у відпустку додому, купують собі земельні ділянки. Нашого однополчанина, он, розчленували в Якутську і кинули на смітник. Навіщо так робити? Наші 20-річні хлопці усі загинули!", - прокоментував він.
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