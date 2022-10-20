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Війна з Росією: хроніка
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Росія мобілізувала на війну з Україною близько 200 тис. осіб, - Маляр

20 жовтня, 2022 четвер
17:57
війна з Росією мобілізовані росіяни

За три тижні РФ мобілізувала на війну з Україною близько 200 тис. окупантів

Про це під час брифінгу заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Від початку мобілізаційної кампанії 4 жовтня, станом на середину жовтня, до армії РФ мобілізовано близько 200 тис. росіян. Ними доукомплектовують вже наявні та сформують нові батальйони для війни на території України. 

"У Росії призвано близько 200 тисяч осіб. Це приблизно 66% від заявленої кількості, яку вони збиралися зібрати. За наявними у нас даними продовжується доукомплектування 107 та формування 24 резервних та регулярних полків та батальйонів загальною чисельністю близько 146 тисяч осіб. У зв’язку з прискореними темпами мобілізації зберігаються проблеми у нашого ворога з відсутністю у достатній кількості казарменно-житлового фонду, навчально-матеріальної бази та речового майна для забезпечення мобілізованого особового складу, а також інструкторів для належної підготовки до бойових дій", - наголосила Маляр.

  • 21 вересня президент Росії Володимир Путін оголосив про проведення часткової мобілізації у країні.
  • Президент РФ Путін заявив, що часткова мобілізація в Росії має завершитись протягом двох тижнів, а з 300 тисяч мобілізовано вже 222 тисячі чоловіків.
  • Володимир Путін запровадив режим "воєнного стану" на тимчасово окупованих територіях Запорізької, Херсонської, Луганської та Донецької областей.
  • Воєнний стан, оголошений президентом РФ Владіміром Путіним на тимчасово окупованих територіях України, це "відчайдушна тактика", спрямована на встановлення контролю.
  • Аналітик Defense Express Сергій Згурець вважає, що проблеми забезпечення усім необхідним мобілізованих російських військових Росія перенесе на анексовані регіони України, в яких диктатор Володимир Путін незаконно запровадив режим "воєнного стану".
  • Голова Українського центру безпеки та співпраці Сергій Кузан вважає, що російська військова інфраструктура виявилася не готовою, щоб працювати з великою кількістю мобілізованого люду.
  • Проведення часткової мобілізації президентом Росії Володимиром Путіним спричиняє соціальні розломи, повідомляє Інститут вивчення війни.  
  • У Генштабі заявили, що в РФ існують значні проблеми з грошовими виплатами військовослужбовцям, які беруть участь у бойових діях на території України. 
  • Директор Центру військово-правових досліджень Олександр Мусієнко зазначив, що Росія змусить українців на тимчасово окупованих територіях іти у так звані територіальні штаби, оскільки вона хоче на повну використати ресурси захоплених міст і сіл України. 

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Росія
мобілізація
окупанти
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