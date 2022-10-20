Росія мобілізувала на війну з Україною близько 200 тис. осіб, - Маляр

Про це під час брифінгу заявила заступниця міністра оборони України Ганна Маляр.

Від початку мобілізаційної кампанії 4 жовтня, станом на середину жовтня, до армії РФ мобілізовано близько 200 тис. росіян. Ними доукомплектовують вже наявні та сформують нові батальйони для війни на території України.

"У Росії призвано близько 200 тисяч осіб. Це приблизно 66% від заявленої кількості, яку вони збиралися зібрати. За наявними у нас даними продовжується доукомплектування 107 та формування 24 резервних та регулярних полків та батальйонів загальною чисельністю близько 146 тисяч осіб. У зв’язку з прискореними темпами мобілізації зберігаються проблеми у нашого ворога з відсутністю у достатній кількості казарменно-житлового фонду, навчально-матеріальної бази та речового майна для забезпечення мобілізованого особового складу, а також інструкторів для належної підготовки до бойових дій", - наголосила Маляр.