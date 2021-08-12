Предстоятель ПЦУ Епіфаній поїхав на 60-ліття рукоположення патріарха Варфоломія на диякона

Про це повідомляє пресслужба Православної церкви України.

"У другій половині дня відбудеться офіційна зустріч предстоятеля ПЦУ, також він візьме участь у вечірньому богослужінні", - йдеться у повідомленні.

Уранці 13 серпня урочисту літургію з нагоди ювілею звершать Вселенський патріарх Варфоломій, патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, ієрархи – представники Кіпрської та Елладської Церков.

Імврос є батьківщиною Варфоломія. У селі Агіос Теодорос він народився 29 лютого 1940 року, а 13 серпня 1961 року був висвячений на диякона.