Предстоятель ПЦУ Епіфаній поїхав на 60-ліття рукоположення патріарха Варфоломія на диякона
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній почав візит на острів Імврос (Туреччина) з нагоди святкування 60-річчя рукоположення Вселенського патріарха Варфоломія на диякона
Про це повідомляє пресслужба Православної церкви України.
"У другій половині дня відбудеться офіційна зустріч предстоятеля ПЦУ, також він візьме участь у вечірньому богослужінні", - йдеться у повідомленні.
Уранці 13 серпня урочисту літургію з нагоди ювілею звершать Вселенський патріарх Варфоломій, патріарх Олександрійський і всієї Африки Феодор, митрополит Київський і всієї України Епіфаній, ієрархи – представники Кіпрської та Елладської Церков.
Імврос є батьківщиною Варфоломія. У селі Агіос Теодорос він народився 29 лютого 1940 року, а 13 серпня 1961 року був висвячений на диякона.
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