Прем'єр Британії Джонсон цього тижня відвідає країни НАТО, щоб обговорити ескалацію агресії РФ щодо України

Про це повідомляє Politico.



У заяві британського уряду зазначається, що наприкінці цього тижня прем’єр-міністр Великої Британії знову поїде до материкової Європи, аби "зміцнити та розширити західний альянс".



"Ще є вікно можливостей для деескалації та дипломатії, і прем’єр-міністр продовжить невтомно працювати разом із нашими союзниками, щоб змусити Росію відступити від межі", - заявив речник Даунінг-стріт.



Міністр оборони Бен Воллес, який перервав відпустку через погіршення ситуації навколо України та Росії, також зустрінеться з колегами в Брюсселі.



Зазначається, що Фінляндія та Швеція не є членами альянсу НАТО, і тому на них не поширюється положення про колективну оборону, але вони співпрацюють із Альянсом, щоб обмінюватися додатковою інформацією та координувати навчання та навчання.



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