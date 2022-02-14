Прем'єр Британії Джонсон цього тижня відвідає країни НАТО, щоб обговорити ескалацію агресії РФ щодо України
Прем'єр Великої Британії Борис Джонсон цього тижня здійснить дипломатичні візити до країн Північної Європи та Балтії, щоб "змусити Росію відступити від межі" вторгнення в Україну
Про це повідомляє Politico.
У заяві британського уряду зазначається, що наприкінці цього тижня прем’єр-міністр Великої Британії знову поїде до материкової Європи, аби "зміцнити та розширити західний альянс".
"Ще є вікно можливостей для деескалації та дипломатії, і прем’єр-міністр продовжить невтомно працювати разом із нашими союзниками, щоб змусити Росію відступити від межі", - заявив речник Даунінг-стріт.
Міністр оборони Бен Воллес, який перервав відпустку через погіршення ситуації навколо України та Росії, також зустрінеться з колегами в Брюсселі.
Зазначається, що Фінляндія та Швеція не є членами альянсу НАТО, і тому на них не поширюється положення про колективну оборону, але вони співпрацюють із Альянсом, щоб обмінюватися додатковою інформацією та координувати навчання та навчання.
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