Про це повідомляє AP.

Зазначається, що прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак зібрав раду з міністрів уряду, медиків і керівників служб охорони здоров’я на Даунінг-стрит. Разом вони мають розв'язати проблеми охорони здоров’я, викликаних зростанням захворюваності на коронавірусну хворобу.

Крім того, британська медична система також переживає зараз сплеск захворюваності на грип та інші сезонні вірусні захворювання, а також кадровий дефіцит після Brexit.

Наразі тисячі ліжок у лікарнях Британії зайняті людьми, які можуть бути виписані, але не мають куди йти через брак місць для довгострокового догляду. За офіційними даними, за минулий тиждень лише третина пацієнтів, готових до виписки з лікарень в Англії, фактично залишили їх.

Це призвело до того, що машини швидкої допомоги застрягли біля лікарень із пацієнтами, яких не можуть прийняти, а люди з невідкладними проблемами здоров'я годинами чекають на прибуття медиків.

Разом з тим, у Британії постала нова проблема. Внаслідок інфляції зросли вартість проживання, харчових продуктів та енергоносіїв. Тепер деяким медичним працівникам не вистачає зарплатні, тому медсестри й бригади швидкої допомоги влаштовували страйки.

Очікується, що в понеділок лідери медичних профспілок зустрінуться з представниками уряду, щоб обговорити свої вимоги й спробувати розв'язати ці питання за межами страйків.

Кризова ситуація порушила дискусію про те, як фінансувати й керувати національною службою охорони здоров'я. Наразі вона фінансується з бюджету, але цих коштів не вистачає для покриття навантаження.

3 січня ЗМІ повідомили, що у Британії не вимагатимуть обовʼязкових COVID-тестів для мандрівників із Китаю. Мандрівники можуть просто відмовитися від запрошення пройти тестування після прибуття та залишити аеропорт.

4 січня у Bloomberg повідомили, що через спалах COVID-19 у Китаї паралізована похоронна система, крематорії переповнені. На тлі збільшення статистики захворюваності Китай перестав публікувати щоденні дані про поширення COVID-19.За даними лондонської дослідницької фірми Airfinity Ltd., в Китаї упродовж січня кількість смертей від Covid може зрости з приблизно 9 тис. до 25 тис. на день.

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