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У Британії не вимагатимуть обовʼязкових COVID-тестів для мандрівників із Китаю

3 січня, 2023 вiвторок
06:20
Світ коронавірус

Пасажири з Китаю, які прибудуть до Великої Британії наступного тижня, не проходитимуть обов’язкового тестування на коронавірус після прибуття

Про це передає видання The Independent.

Тестування в лондонському аеропорту Хітроу буде добровільним. Ті, у кого тест буде позитивним, не будуть піддані ані карантину, ані самоізоляцію, йдеться у повідомленні.

Мандрівники можуть просто відмовитися від запрошення пройти тестування після прибуття та залишити аеропорт, пише видання.

Проте агентство охорони здоров’я Великої Британії (UKHSA) розпочне те, що воно називає "спостереженням за рейсами", які прибувають із Пекіна, Шанхаю та інших китайських міст до Хітроу з неділі, 8 січня.

Головний медичний радник UKHSA, професор Сьюзан Гопкінс сказала: "Ми посилюємо наше спостереження на додаток до нашого поточного протоколу рутинного тестування".

Багато діячів туристичної індустрії припустили, що пасажирів відбиратимуть випадковим чином для обов’язкового тестування по прибутті, як це робили Канада та Індія під час пандемії.

Але уряд сподівається перевірити кожного п’ятого пасажира після прибуття в лондонський аеропорт Хітроу.

Речник Департаменту охорони здоров'я та соціального забезпечення зауважив: "Ми заохочуємо людей на кордоні пройти тест, щоб допомогти собі, своїм сім’ям і отримати більше знань про COVID. Однак тестування є необов’язковим, і люди можуть відмовитися, якщо хочуть".

  • 1 грудня 2022 року повідомлялося, що Китай оголосить про послаблення обмежень через COVID-19, які спричинили масові протести у країні вперше з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін.
  • 7 грудня Китай оголосив про кардинальні зміни у своїй національній боротьбі з пандемією, що є найбільш явною і найбільш значною ознакою того, що центральний уряд відходить від політики "нульового коронавірусу".
  • Згодом стало відомо, що система охорони здоров'я Китаю перебуває під тиском, країна готується до чергового піку заражень на вірус COVID-19. Адже попри відмову від коронавірусних обмежень, у Китаї продовжується сплеск захворюваності. У великій промисловій провінції Китаю Чжецзян щодня реєструють 1 млн нових випадків COVID і очікується, що найближчим часом ця кількість подвоїться.
  • 27 грудня стало відомо, що після трьох років закритих кордонів Китай скасує карантин для іноземців із 8 січня.
  • Після цього міністр охорони здоров’я Італії Ораціо Скіллачі оголосив про запровадження обов’язкового тестування на коронавірус для всіх подорожувальників, які прибувають із Китаю.
  • Вже 29 грудня стало відомо, що Америка оголосила нові вимоги до ковід-тестування для мандрівників з Китаю. Такі дії запровадили через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус серед китайців.
  • Також 29 грудня повідомлялося, що топ-посадовці ЄС, відповідальні за охорону здоров’я, зібралися на нараду для координації реагування на сплеск епідемії коронавірусу у Китаї. А згодом виступили проти обмежень на поїздки до Китаю попри спалах епідемії коронавірусу.

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Китай
Коронавірус
COVID-19
Велика Британiя
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