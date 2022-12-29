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Країни ЄС радяться щодо того, як реагувати на спалах епідемії коронавірусу у Китаї

29 грудня, 2022 четвер
15:03
Коронавірус Коронавірус

Топ-посадовці ЄС, відповідальні за охорону здоров’я, 29 грудня зібралися на нараду для координації реагування на сплеск епідемії коронавірусу у Китаї після того, як Пекін радикально змінив стратегію жорстких локдаунів на скасування обмежень

Про це повідомило видання Euractiv.

Це засідання комітету ЄС з безпеки у сфері охорони здоров’я під егідою Єврокомісії, до якого входять посадовці з МОЗ усіх країн-членів. У розпал епідемії коронавірусу у Європі ці зустрічі відбувалися регулярно. 

Повідомляється, що масштаби захворюваності у Китаї, при тому, що офіційну статистику ставлять під сумнів, спонукали низку країн запровадити вимогу тесту для мандрівників, які прибувають з Китаю. Серед країн ЄС на такий крок поки що пішла лише Італія, тоді як решта ще розмірковують та хочуть орієнтуватися на спільну позицію країн блоку.  

Так, керівниця комітету оцінки ризиків у Франції Бріджит Отран заявила, що з наукової точки зору зараз немає підстав посилювати протиепідемічний контроль на кордоні, принаймні доти, поки немає ознак поширення в Китаї небезпечного нового штаму. 

У Німеччині та Австрії також схильні до того, щоб не запроваджувати обмежень. Речник британського уряду теж сказав, що планів повертати вимогу тестування наразі немає. 

Зокрема відомо, що головний аеропорт італійського Мілана вже з 26 грудня почав тестувати пасажирів з Китаю. У майже половини людей з рейсів з Пекіна і Шанхаю виявили коронавірус. 

Втім, віцепрем’єр Маттео Сальвіні вже заговорив про те, що не бачить сенсу у цих заходах, якщо вони будуть задіяні лише Італією, а не по всій Європі. 

  • У суботу, 26 листопада, в найбільш густонаселеному місті Китаю, Шанхаї, розпочались акції протесту проти жорстких обмежень через COVID-19. Протести почались через пожежу, що сталась у четвер, 24 листопада, у місті Урумчі. Внаслідок пожежі загинуло 10 людей. Місцеві жителі вважають, що трагедія трапилась через те, що частина висотної будівлі була заблокована через коронавірусні обмеження.
  • Під час масових протестів проти карантинних заходів, учасники мітингів почали вимагати відставки лідера КНР Сі Цзіньпіна.
  • Тож вже 1 грудня повідомлялося, що Китай оголосить про послаблення обмежень через COVID-19, які спричинили масові протести у країні вперше з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін.
  • 7 грудня Китай оголосив про кардинальні зміни у своїй національній боротьбі з пандемією, що є найбільш явною і найбільш значною ознакою того, що центральний уряд відходить від політики "нульового коронавірусу".
  • Згодом стало відомо, що система охорони здоров'я Китаю перебуває під тиском, країна готується до чергового піку заражень на вірус COVID-19. Адже попри відмову від коронавірусних обмежень, у Китаї продовжується сплеск захворюваності. У великій промисловій провінції Китаю Чжецзян щодня реєструють 1 млн нових випадків COVID і очікується, що найближчим часом ця кількість подвоїться.
  • 27 грудня стало відомо, що після трьох років закритих кордонів Китай скасує карантин для іноземців із 8 січня.
  • Після цього міністр охорони здоров’я Італії Ораціо Скіллачі оголосив про запровадження обов’язкового тестування на коронавірус для всіх подорожувальників, які прибувають із Китаю.
  • 29 грудня стало відомо, що Америка оголосила нові вимоги до ковід-тестування для мандрівників з Китаю. Такі дії запровадили через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус серед китайців.

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Здоров'я
Китай
ЄС
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