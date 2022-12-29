В ЄС виступили проти обмежень на поїздки до Китаю попри спалах епідемії коронавірусу

Про це повідомило видання Bloomberg.

Стало відомо, що європейський центр з профілактики та контролю захворювань заявив, що європейці мають високий рівень захисту від Covid-19, і системи охорони здоров'я на континенті можуть впоратися з поточним навантаженням інфекцій.

Ця заява була зроблена після того, як такі країни, як США, Італія і Японія прийняли рішення про введення тестів на Covid для всіх мандрівників з Китаю. Нещодавній крок Пекіна щодо відмови від своєї суворої політики нульового рівня захворюваності викликав сплеск інфекцій в Китаї та занепокоєння в інших країнах з приводу нових варіантів.

План Італії щодо тестування прибулих з Китаю був прийнятий після того, як було виявлено, що майже половина пасажирів двох недавніх рейсів з країни були позитивними на Covid. У четвер було заявлено, що секвенування показало, що штами були омікроном.

Поки що Європейська комісія утрималася від того, щоб наслідувати приклад Італії. Вона применшила ризики, зазначивши, що омікрон вже присутній в Європі й "не значно виріс".

"Однак, ми залишаємося пильними й будемо готові використовувати екстрене гальмо в разі необхідності", - додали в комісії.

ECDC підтримав Комісію. Там заявили, що штами, які циркулюють в Китаї, вже присутні в Європі, і потенціал для імпортних інфекцій низький у порівнянні з рівнем передачі Covid, який вже відбувається в ЄС.

Проте додається, що чиновники уважно стежать за ситуацією в Китаї та знаходяться в регулярному контакті з тамтешніми чиновниками охорони здоров'я, йдеться в повідомленні.

У суботу, 26 листопада, в найбільш густонаселеному місті Китаю, Шанхаї, розпочались акції протесту проти жорстких обмежень через COVID-19. Протести почались через пожежу, що сталась у четвер, 24 листопада, у місті Урумчі. Внаслідок пожежі загинуло 10 людей. Місцеві жителі вважають, що трагедія трапилась через те, що частина висотної будівлі була заблокована через коронавірусні обмеження.

Під час масових протестів проти карантинних заходів, учасники мітингів почали вимагати відставки лідера КНР Сі Цзіньпіна.

Тож вже 1 грудня повідомлялося, що Китай оголосить про послаблення обмежень через COVID-19, які спричинили масові протести у країні вперше з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін.

7 грудня Китай оголосив про кардинальні зміни у своїй національній боротьбі з пандемією, що є найбільш явною і найбільш значною ознакою того, що центральний уряд відходить від політики "нульового коронавірусу".

Згодом стало відомо, що система охорони здоров'я Китаю перебуває під тиском, країна готується до чергового піку заражень на вірус COVID-19. Адже попри відмову від коронавірусних обмежень, у Китаї продовжується сплеск захворюваності. У великій промисловій провінції Китаю Чжецзян щодня реєструють 1 млн нових випадків COVID і очікується, що найближчим часом ця кількість подвоїться.

27 грудня стало відомо, що після трьох років закритих кордонів Китай скасує карантин для іноземців із 8 січня.

Після цього міністр охорони здоров’я Італії Ораціо Скіллачі оголосив про запровадження обов’язкового тестування на коронавірус для всіх подорожувальників, які прибувають із Китаю.

29 грудня стало відомо, що Америка оголосила нові вимоги до ковід-тестування для мандрівників з Китаю. Такі дії запровадили через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус серед китайців.

Також, 29 грудня повідомлялося, що топ-посадовці ЄС, відповідальні за охорону здоров’я, зібралися на нараду для координації реагування на сплеск епідемії коронавірусу у Китаї після того, як Пекін радикально змінив стратегію жорстких локдаунів на скасування обмежень.

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