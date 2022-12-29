В ЄС виступили проти обмежень на поїздки до Китаю попри спалах епідемії коронавірусу
Європейські чиновники з питань охорони здоров'я назвали перевірки та обмеження щодо мандрівників з Китаю невиправданими, що різко контрастує зі зростаючим числом країн, які закликають до більш жорстких заходів
Про це повідомило видання Bloomberg.
Стало відомо, що європейський центр з профілактики та контролю захворювань заявив, що європейці мають високий рівень захисту від Covid-19, і системи охорони здоров'я на континенті можуть впоратися з поточним навантаженням інфекцій.
Ця заява була зроблена після того, як такі країни, як США, Італія і Японія прийняли рішення про введення тестів на Covid для всіх мандрівників з Китаю. Нещодавній крок Пекіна щодо відмови від своєї суворої політики нульового рівня захворюваності викликав сплеск інфекцій в Китаї та занепокоєння в інших країнах з приводу нових варіантів.
План Італії щодо тестування прибулих з Китаю був прийнятий після того, як було виявлено, що майже половина пасажирів двох недавніх рейсів з країни були позитивними на Covid. У четвер було заявлено, що секвенування показало, що штами були омікроном.
Поки що Європейська комісія утрималася від того, щоб наслідувати приклад Італії. Вона применшила ризики, зазначивши, що омікрон вже присутній в Європі й "не значно виріс".
"Однак, ми залишаємося пильними й будемо готові використовувати екстрене гальмо в разі необхідності", - додали в комісії.
ECDC підтримав Комісію. Там заявили, що штами, які циркулюють в Китаї, вже присутні в Європі, і потенціал для імпортних інфекцій низький у порівнянні з рівнем передачі Covid, який вже відбувається в ЄС.
Проте додається, що чиновники уважно стежать за ситуацією в Китаї та знаходяться в регулярному контакті з тамтешніми чиновниками охорони здоров'я, йдеться в повідомленні.
- У суботу, 26 листопада, в найбільш густонаселеному місті Китаю, Шанхаї, розпочались акції протесту проти жорстких обмежень через COVID-19. Протести почались через пожежу, що сталась у четвер, 24 листопада, у місті Урумчі. Внаслідок пожежі загинуло 10 людей. Місцеві жителі вважають, що трагедія трапилась через те, що частина висотної будівлі була заблокована через коронавірусні обмеження.
- Під час масових протестів проти карантинних заходів, учасники мітингів почали вимагати відставки лідера КНР Сі Цзіньпіна.
- Тож вже 1 грудня повідомлялося, що Китай оголосить про послаблення обмежень через COVID-19, які спричинили масові протести у країні вперше з того часу, як до влади прийшов Сі Цзіньпін.
- 7 грудня Китай оголосив про кардинальні зміни у своїй національній боротьбі з пандемією, що є найбільш явною і найбільш значною ознакою того, що центральний уряд відходить від політики "нульового коронавірусу".
- Згодом стало відомо, що система охорони здоров'я Китаю перебуває під тиском, країна готується до чергового піку заражень на вірус COVID-19. Адже попри відмову від коронавірусних обмежень, у Китаї продовжується сплеск захворюваності. У великій промисловій провінції Китаю Чжецзян щодня реєструють 1 млн нових випадків COVID і очікується, що найближчим часом ця кількість подвоїться.
- 27 грудня стало відомо, що після трьох років закритих кордонів Китай скасує карантин для іноземців із 8 січня.
- Після цього міністр охорони здоров’я Італії Ораціо Скіллачі оголосив про запровадження обов’язкового тестування на коронавірус для всіх подорожувальників, які прибувають із Китаю.
- 29 грудня стало відомо, що Америка оголосила нові вимоги до ковід-тестування для мандрівників з Китаю. Такі дії запровадили через стрімке зростання кількості хворих на коронавірус серед китайців.
- Також, 29 грудня повідомлялося, що топ-посадовці ЄС, відповідальні за охорону здоров’я, зібралися на нараду для координації реагування на сплеск епідемії коронавірусу у Китаї після того, як Пекін радикально змінив стратегію жорстких локдаунів на скасування обмежень.
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