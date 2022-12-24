Прем'єр Британії Сунак замість різдвяного вітання зателефонував держслужбовцям, зокрема з України
Прем’єр-міністр Великої Британії Ріші Сунак замість виголошення традиційного звернення напередодні Різдва оприлюднив ролик, у якому телефонує кільком держслужбовцям
Про це йдеться на порталі уряд Сполученого Королівства.
"Прем'єр-міністр зателефонував дипломатам, військовослужбовцям і доглядальникам, щоб особисто привітати їх з Різдвом Христовим і подякувати за їхню роботу", - зазначається в повідомленні.
Відомо, що Сунак подзвонив до дипломатів у Пакистані, Сомалі та Україні, на корабель Королівського флоту, що перебуває в Антарктиді, а також керівнику громадської організації, яка допомагає дітям.
"Він сказав їм, що робота дипломатів і збройних сил цього року, на тлі такої глобальної нестабільності, продемонструвала найкраще зі Сполученого Королівства за кордоном", - повідомляється на сайті уряду.
Крім того, Ріші Сунак поговорив телефоном зі Світою Яворською, яка протягом року працює в посольстві Великої Британії в Україні. Вона розповіла про те, як після повномасштабного вторгнення Росії була змушена тікати в Польщу, де була волонтеркою-перекладачкою для біженців з України, а нині у Львові допомагає у створенні британського представництва.
"Прем'єр-міністр подякував Світі за її важку роботу та запевнив, що Велика Британія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – зазначається в повідомленні.
- 24 грудня у Дії запустили опитування щодо дати святкування Різдва. За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, голосування триватиме з 24 по 30 грудня.
Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.71
Купівля 39.71Продаж 40.38
-
EUR
Купівля 41.23Продаж 42.29
- Актуальне
- Важливе