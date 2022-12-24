Про це йдеться на порталі уряд Сполученого Королівства.

"Прем'єр-міністр зателефонував дипломатам, військовослужбовцям і доглядальникам, щоб особисто привітати їх з Різдвом Христовим і подякувати за їхню роботу", - зазначається в повідомленні.

Відомо, що Сунак подзвонив до дипломатів у Пакистані, Сомалі та Україні, на корабель Королівського флоту, що перебуває в Антарктиді, а також керівнику громадської організації, яка допомагає дітям.

"Він сказав їм, що робота дипломатів і збройних сил цього року, на тлі такої глобальної нестабільності, продемонструвала найкраще зі Сполученого Королівства за кордоном", - повідомляється на сайті уряду.

Крім того, Ріші Сунак поговорив телефоном зі Світою Яворською, яка протягом року працює в посольстві Великої Британії в Україні. Вона розповіла про те, як після повномасштабного вторгнення Росії була змушена тікати в Польщу, де була волонтеркою-перекладачкою для біженців з України, а нині у Львові допомагає у створенні британського представництва.

"Прем'єр-міністр подякував Світі за її важку роботу та запевнив, що Велика Британія буде підтримувати Україну стільки, скільки буде потрібно", – зазначається в повідомленні.

24 грудня у Дії запустили опитування щодо дати святкування Різдва. За словами міністра культури та інформаційної політики Олександра Ткаченка, голосування триватиме з 24 по 30 грудня.

Стежте за подіями в Україні та світі разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb