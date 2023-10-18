Прем'єр Чехії планує перенести посольство в Ізраїлі з Тель-Авіва у Єрусалим

Про це пише Euractiv.

Зазначається, що Чехія історично сильно підтримує Ізраїль, а перенесення посольства стало б ще одним кроком на підтримку єврейської держави. Однак він викликає суперечки, оскільки Ізраїль і Палестина претендують на Єрусалим як на свою столицю, і тут розташовано багато священних місць для євреїв і мусульман.

Резиденція ізраїльського прем'єр-міністра і парламент розташовані в Західному Єрусалимі на тій стороні міста, яку Ізраїль контролює з 1940-х років. Східна частина була захоплена Ізраїлем у 1967 році й більша частина міжнародної спільноти вважає її окупованою територією. Натомість Палестина хоче розділити місто та офіційно зробити Східний Єрусалим своєю столицею.

Наразі чеська дипломатія має офіс в Єрусалимі, а посольство базується в Тель-Авіві.

"Я особисто вже давно є прихильником перенесення посольства Чехії до Єрусалиму. Переконаний, що зараз це було б бажаним кроком. Маю намір обговорити конкретний план дій у цій ситуації зі своїми партнерами по коаліції. Це питання, яке можна вирішити за кілька місяців", - заявив Фіала.

Однак міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський виступає проти такого кроку.

"Я, безумовно, сприймаю давній заклик частини чеського суспільства щодо перенесення посольства в Єрусалим, але як голова МЗС, відповідальний за це питання, я повинен заявити, що три основні умови для такого переїзду наразі не виконані", - сказав Ліпавський.

За його словами, перенесення посольства порушить міжнародне право, суперечить лінії ЄС і навіть може розглядатися як загроза безпеці та можливий фактор подальшої ескалації ізраїльсько-палестинського конфлікту.

Як пише видання, з огляду на те, що рішення міністра закордонних справ є ключовим для цього кроку, ідея прем'єр-міністра може провалитися. Президент Чехії Петр Павел також висловив заперечення.

"У ситуації, коли Ізраїль перебуває у стані війни, дебати про перенесення посольства є недоречними. Наразі необхідно зберігати єдність у підтримці Ізраїлю як у чеській політиці, так і на рівні Європейського Союзу та інших міжнародних майданчиків", – зазначив Павел.