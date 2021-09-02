Прем’єр Італії закликав до обов’язкової COVID-вакцинації
Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі підтримав обов'язкову вакцинацію
Про це повідомляє "Європейська правда".
Драгі заявив, що держава повинна запровадити обов'язкову вакцинацію, коли Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) остаточно затвердить вакцини проти коронавірусу.
Уряд Італії також працює над розширенням використання COVID-сертифікатів.
До кінця вересня, за даними кабінету Драгі, 80% людей старше 12 років, які можуть отримати вакцину від COVID-19, мають бути щеплені.
"Кампанія триває швидко, до кінця вересня 80% населення будуть вакциновані, вже сьогодні 70% повністю щеплені. Я повторюю заклик зробити щеплення заради себе та інших", - сказав Драгі.
На запитання, чи підтримує він обов’язкову, коли вакцини були остаточно затверджені європейським регулятором, прем’єр Італії відповів: "так".
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.88
Купівля 26.88Продаж 27.12
-
EUR
Купівля 31.71Продаж 32.1
- Актуальне
- Важливе