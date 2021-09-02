Прем’єр Італії закликав до обов’язкової COVID-вакцинації

Про це повідомляє "Європейська правда".

Драгі заявив, що держава повинна запровадити обов'язкову вакцинацію, коли Європейське агентство з лікарських засобів (EMA) остаточно затвердить вакцини проти коронавірусу.



Уряд Італії також працює над розширенням використання COVID-сертифікатів.

До кінця вересня, за даними кабінету Драгі, 80% людей старше 12 років, які можуть отримати вакцину від COVID-19, мають бути щеплені.

"Кампанія триває швидко, до кінця вересня 80% населення будуть вакциновані, вже сьогодні 70% повністю щеплені. Я повторюю заклик зробити щеплення заради себе та інших", - сказав Драгі.

На запитання, чи підтримує він обов’язкову, коли вакцини були остаточно затверджені європейським регулятором, прем’єр Італії відповів: "так".