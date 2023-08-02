Прем'єр Канади Трюдо повідомив про розлучення після 18 років шлюбу
Прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо оголосив про розлучення із Софі Трюдо після 18 років шлюбу
Про це Трюдо написав у Instagram.
"Софі і я хотіли б повідомити, що після безлічі багатозначних і складних розмов ми вирішили розлучитися. Ми залишаємося рідними людьми, пов'язаними любов'ю та повагою один до одного і до всього, що ми побудували та продовжимо будувати разом. заради благополуччя наших дітей. Ми просимо вас шанобливо поставитися до нашого та їхнього особистого життя", - попросив Трюдо.
Пресслужба канадського прем'єра уточнила, що колишнє подружжя продовжить спільне виховання трьох неповнолітніх дітей. Наступного тижня вони поїдуть на спільний відпочинок.
Джастін Трюдо одружився з журналісткою Софі Грегуар у 2005 році. Вона залишила роботу в медіа, займається благодійністю та виступає за статеву рівноправність, права жінок та захист клімату. У подружжя троє дітей 9, 14 та 15 років.
- 10 травня виконувачка обов'язків прем'єр-міністра Фінляндії Санна Марін оголосила, що розлучається з чоловіком Маркусом Ряйккененом.
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