Про це Трюдо написав у Instagram.

"Софі і я хотіли б повідомити, що після безлічі багатозначних і складних розмов ми вирішили розлучитися. Ми залишаємося рідними людьми, пов'язаними любов'ю та повагою один до одного і до всього, що ми побудували та продовжимо будувати разом. заради благополуччя наших дітей. Ми просимо вас шанобливо поставитися до нашого та їхнього особистого життя", - попросив Трюдо.

Пресслужба канадського прем'єра уточнила, що колишнє подружжя продовжить спільне виховання трьох неповнолітніх дітей. Наступного тижня вони поїдуть на спільний відпочинок.

Джастін Трюдо одружився з журналісткою Софі Грегуар у 2005 році. Вона залишила роботу в медіа, займається благодійністю та виступає за статеву рівноправність, права жінок та захист клімату. У подружжя троє дітей 9, 14 та 15 років.