Прем'єр-міністерка Литви прибула в Україну: обговорила зі Шмигалем військову допомогу Україні та відвідала зону ООС

Про це повідомляє "Урядовий портал".

Основною темою у переговорах прем'єр-міністрів була військова допомога Литви Україні.

"Особливо вдячний за готовність Литви поставити Україні переносні зенітно-ракетні комплекси "Стінгер", портативні тепловізори та інше обладнання. Така вчасна й дієва допомога є проявом справжньої солідарності з нашою державою", - сказав Шмигаль.

Він наголосив, що Україна у відповідь готова надати свою допомогу, зокрема, як це було минулого року під час міграційної кризи на кордонах ЄС і Білорусі.





Крім того, за словами Шмигаля, Україна розраховує на підтримку в питаннях енергетичної безпеки і газопроводу "Північний потік-2". Прем'єр-міністр сказав, що цей проєкт є гібридною зброєю проти всієї Європи.

"Розраховую найближчим часом продовжити нашу співпрацю також у форматі Люблінського трикутника", - додав Шмигаль.

Водночас Шимоніте запевнила, що Україна може розраховувати на підтримку Литви. За її словами, партнери та союзники України роблять усе, щоб сприяти деескалації збройного конфлікту.





Після розмови очільники урядів здійснили візит на пункти пропуску на лінії розмежування. Шмигаль сказав, що цей візит означає всебічну підтримку Литви у всіх загрозах, що існують зараз.

"Під час ознайомлення з роботою контрольних пунктів очільників урядів України й Литви поінформували, що КПВВ "Станиця Луганська" на сьогодні складається з режимної та сервісної зони. Наразі повністю завершено роботи з модернізації режимної зони. Триває модернізація сервісної зони, де планується розміщення відділення банку, співробітників пенсійного фонду, органів соцзахисту. Всі ремонтні роботи планується завершити протягом ІІ кварталу 2022 року", - передає пресслужба.

На КППВ "Щастя" представниці Литви розповіли про роботу Центру надання адміністративних послуг. А також про пункти безкоштовної вакцинації проти COVID-19 на обох пунктах пропуску.











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