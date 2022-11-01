Прем'єр-міністр Чехії вважає, що ЄС має посилювати санкції й проти Білорусі

Про це інформує Novinky.

Під час зустрічі прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та представники українського уряду обговорили необхідність подальшого посилення санкцій проти Росії та Білорусі.

"Росію потрібно поставити у ще більшу ізоляцію. Росія не пом'якшує свою політику; навпаки, вона стає жорсткішою. Розглядається, серед іншого, роль Білорусі й те, чи варто звертати на неї увагу. Проти Білорусі діють певні санкції, але Росія не може уникнути санкцій через Білорусь", – сказав Петр Фіала.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський також додав, що світ має посилювати санкції й проти Білорусі, адже країна активно допомагає РФ у війни проти України.

"Необхідно пам'ятати, що атаки на Україну відбуваються з білоруського повітряного простору, Білорусь постачає Росії зброю, у них тісно пов'язана економіка. Ми повинні бачити це саме так", – заявив Ліпавський.

31 жовтня, прем'єр Чехії Петр Фіала перебуває в Києві з візитом. Він приїхав до столиці України тоді, коли росіяни завдали масових ракетних ударів. Під час спільного брифінгу український прем'єр Денис Шмигаль анонсував постачання ЗСУ нового озброєння від Чехії.

Президент України відзначив Петра Фіалу орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня.

Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала під час зустрічі в Києві підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.

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