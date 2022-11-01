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Прем'єр-міністр Чехії вважає, що ЄС має посилювати санкції й проти Білорусі

1 листопада, 2022 вiвторок
18:41
Світ Петр Фіала

Прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала заявив, що Європа також має приділяти більше уваги Білорусі, яка підтримує і допомагає РФ

Про це інформує Novinky.

Під час зустрічі прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала та представники українського уряду обговорили необхідність подальшого посилення санкцій проти Росії та Білорусі. 

"Росію потрібно поставити у ще більшу ізоляцію. Росія не пом'якшує свою політику; навпаки, вона стає жорсткішою. Розглядається, серед іншого, роль Білорусі й те, чи варто звертати на неї увагу. Проти Білорусі діють певні санкції, але Росія не може уникнути санкцій через Білорусь", – сказав Петр Фіала.

Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський також додав, що світ має посилювати санкції й проти Білорусі, адже країна активно допомагає РФ у війни проти України.

"Необхідно пам'ятати, що атаки на Україну відбуваються з білоруського повітряного простору, Білорусь постачає Росії зброю, у них тісно пов'язана економіка. Ми повинні бачити це саме так", – заявив Ліпавський.

  • 31 жовтня, прем'єр Чехії Петр Фіала перебуває в Києві з візитом. Він приїхав до столиці України тоді, коли росіяни завдали масових ракетних ударів. Під час спільного брифінгу український прем'єр Денис Шмигаль анонсував постачання ЗСУ нового озброєння від Чехії.
  • Президент України відзначив Петра Фіалу орденом князя Ярослава Мудрого I ступеня.
  • Президент України Володимир Зеленський і прем'єр-міністр Чехії Петр Фіала під час зустрічі в Києві підписали спільну декларацію щодо євроатлантичної перспективи України.  

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ЄС
Білорусь
Чехія
Європа
російська армія
війна з Росією
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