Прем'єр-міністр Канади зібрався у турне Європою. Говоритиме про Україну

Інформація про це розміщена на урядовому сайті Канади, інформує Еспресо.TV

Як відмічається, головна мета візитів –"зміцнення солідарність Канади з європейськими партнерами та союзниками перед обличчям необґрунтованого вторгнення Росії в Україну".

"Канада разом із нашими партнерами та союзниками підтримує Україну. Під час візиту прем’єр-міністр співпрацюватиме з близькими союзниками, щоб розвивати нашу скоординовану відповідь на неспровоковану й невиправдану військову агресію Росії проти України. Він також висловить підтримку Канади у вирішенні значних гуманітарних проблем, які виникають в Україні, а також у зв’язку з втечею біженців з України", - говориться у повідомленні.

6 березня Трюдо у Лондоні зустрінеться з прем'єр-міністром Британії Борисом Джонсоном. Разом із прем'єр-міністром Нідерландів Марком Рютте, вони скоординують додаткові заходи проти РФ.

8 березня канадський прем’єр поїде до Риги де матиме зустріч із головами урядів Латвії, Литви та Естонії. Вони разом планують "разом працювати над додатковою підтримкою України та іншими спільними пріоритетами".

Також у Латвії Трюдо зустрінеться з генсеком НАТО Єнсом Столтенбергом, щоб обговорити відповідь Альянсу на триваючі напади Росії на Україну.

В програму Трюдо також входить поїздка до Берліну та зустріч із канцлером Олафом Шольцем та президентом Франком-Вальтером Штайнмаєром, а ще – перемовини із польським президентом Анджеєм Дудою 10 березня у Варшаві.

Нагадаємо, Канада активно приєднується до санкцій проти Росії та підтримки України і нещодавно вирішила виділити нашій державі кошти для стеження за російськими військами зі супутників.

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