Прем'єр-міністр Шмигаль 17 грудня виступить у Раді щодо соціально-економічної ситуації в країні

Відповідне рішення нардепи ухвалили на засіданні погоджувальної ради у понеділок, 29 листопада.



"У п’ятницю, 17 грудня, під час "Години запитань до Уряду" Верховна Рада заслухає Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про соціально-економічну ситуацію в країні та заходи Уряду з вирішення проблемних питань", - повідомляє у Telegram пресслужба Верховної Ради.

Нагадаємо, 12 грудня Шмигаль пояснив, як і коли можна отримати "тисячу Зеленського" за вакцинацію.