Прем'єр-міністр Шмигаль 17 грудня виступить у Раді щодо соціально-економічної ситуації в країні
Прем'єр-міністр України Денис Шмигаль виступить на годині запитань до уряду в п'ятницю, 17 грудня, щодо соціально-економічної ситуації в країні
Відповідне рішення нардепи ухвалили на засіданні погоджувальної ради у понеділок, 29 листопада.
"У п’ятницю, 17 грудня, під час "Години запитань до Уряду" Верховна Рада заслухає Прем’єр-міністра України Дениса Шмигаля про соціально-економічну ситуацію в країні та заходи Уряду з вирішення проблемних питань", - повідомляє у Telegram пресслужба Верховної Ради.
- Нагадаємо, 12 грудня Шмигаль пояснив, як і коли можна отримати "тисячу Зеленського" за вакцинацію.
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