Про це інформує Kyodo News.

"Це буде перша зустріч двох лідерів відтоді, як президент Зеленський несподівано з'явився на саміті Великої сімки в Хіросімі в травні. У червні Кішіда провів телефонну розмову із Зеленським", - йдеться у заяві.

Очікується, що під час переговорів із Зеленським Кішіда висловить готовність посилити підтримку України у відновленні її економіки та інфраструктури.

Японія домовилася про створення системи зв'язку з Україною, що допоможе підтримати зусилля нашої країни у відновленні територій, які постраждали внаслідок війни Росії.

Повідомляється, що Японія планує надати Києву поради та знання для відновлення зруйнованих регіонів, використовуючи досвід, отриманий під час сильного землетрусу 2011 року та наступного цунамі, що спустошило північно-східну частину.