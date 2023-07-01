Про це повідомила пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Передані партнерами генератори ми відразу передамо на місця, аби громади змогли оперативно відновити надання базових послуг своїм мешканцям. Чим швидше ми це зробимо, тим швидше будуть забезпечені умови для повернення українців у свої домівки", - йдеться у повідомленні.

У Міністерстві додали, що разом з ПРООН вони продовжують працювати над забезпеченням українських регіонів генераторами, оскільки потреба в них лише зростатиме через наближення осінньо-зимових холодів та ймовірне продовження енергетичного ракетного терору Росією.

Зазначається, що цього року Програма розвитку ООН планує передати ще понад тисячу генераторів, закуплених для потреб 15 областей України.

Як Україні допомогли інші країни подолати наслідки підриву ГЕС

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут.

8 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна найближчим часом отримає допомогу від НАТО в рамках Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи. Також прем'єр Британії Ріші Сунак повідомив, що розвідувальні служби Сполученого Королівства вивчають причетність Росії до підриву Каховської ГЕС.

9 червня зазначалося, що у рамках Механізму цивільного захисту ЄС Україна отримала гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків ворожого підриву Каховської ГЕС.

Польща, Естонія та Німеччина передали Україні пожежно-рятувальну техніку та всюдиходи, спецавтомобіль, рефрижератор, генератори, місткості для палива та спецодяг. Також направлена гуманітарна допомога з Литви, Чехії, Фінляндії, Австрії, Данії, Польщі, Франції й Норвегії. У найкоротші терміни вона буде доставлена в Україну. 14 червня зазначалося, що рятувальний департамент Естонії відправить в Україну техніку та обладнання сумою майже в 457 тис. євро.

Також 16 червня Кабінет Міністрів України схвалив рішення про виплату грошової допомоги постраждалим унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС та виділив 564 млн грн. 20 червня Уряд Японії ухвалив рішення надати фінансову допомогу сумою $5 млн для допомоги мешканцям населених пунктів, які постраждали від підриву Каховської ГЕС. Допомога включатиме продовольство, воду, санітарію та охорону здоров'я. Крім того, буде надано близько 160 очищувачів води, 530 генераторів, 30 одиниць будівельної техніки.

Іспанія 21 червня повідомила, що готує 240 тонн гуманітарної допомоги постраждалим від підриву Каховської ГЕС. Пізніше у ЄС заявили, що передадуть Україні 500 генераторів зі складів стратегічного резерву, розташованих у Польщі.