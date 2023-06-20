Японія надасть Україні екстрену допомогу на $5 млн

Про це повідомляє NHK.

Зазначається, що про відповідне рішення оголосив генеральний секретар кабінету міністрів Японії Мацуно Хірокадзу на пресконференції у вівторок, 20 червня.

Японський уряд має намір надати продовольство, воду, а також предмети гігієни та медикаменти через міжнародні організації, включаючи Всесвітню продовольчу програму та Дитячий фонд ООН.

Як Україні допомогли інші країни подолати наслідки підриву ГЕС

6 червня російські окупаційні війська здійснили підрив Каховської ГЕС, її повністю зруйновано. Внаслідок трагедії підтопило населені пункти Херсонської області та сам обласний центр, також села та міста Миколаївської області. Детальний перебіг подій - тут.

8 червня міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Україна найближчим часом отримає допомогу від НАТО в рамках Євроатлантичного координаційного центру реагування на природні лиха та катастрофи.

Також прем'єр Британії Ріші Сунак повідомив, що розвідувальні служби Сполученого Королівства вивчають причетність Росії до підриву Каховської ГЕС.

9 червня зазначалося, що у рамках Механізму цивільного захисту ЄС Україна отримала гуманітарну допомогу для ліквідації наслідків ворожого підриву Каховської ГЕС.

Польща, Естонія та Німеччина передали Україні пожежно-рятувальну техніку та всюдиходи, спецавтомобіль, рефрижератор, генератори, місткості для палива та спецодяг.

Також направлена гуманітарна допомога з Литви, Чехії, Фінляндії, Австрії, Данії, Польщі, Франції й Норвегії. У найкоротші терміни вона буде доставлена в Україну.

14 червня зазначалося, що рятувальний департамент Естонії відправить в Україну техніку та обладнання сумою майже в 457 тис. євро.

Також 16 червня Кабінет Міністрів України схвалив рішення про виплату грошової допомоги постраждалим унаслідок підриву росіянами Каховської ГЕС та виділив 564 млн грн.