Про це пише Newsmaker.

11 квітня Конституційний суд визнав конституційною заборону георгіївської стрічки та символів Z та V у випадках, якщо їх використовують для виправдання чи прославлення військової агресії або злочинів проти людяності. Речан наголосив, що попри це, носіння стрічки у країні все ще заборонене.

"Хочу звернути увагу на те, що рішення КС абсолютно нічого не змінює щодо 9 травня. Тому всі мають зрозуміти, що ці символи заборонені, і за їх використання, роздачу, виготовлення та виставлення штрафуватимуть", - пояснив прем'єр.

Він також зазначив, що поліція готує до 9 травня інструкції щодо того, як штрафуватимуть за носіння заборонених символів.

"МВС та поліція зараз готує всі необхідні правила. Вони їх опублікують і скажуть точно, як документуватимуть і штрафуватимуть тих, хто не дотримується закону", - сказав Речан.