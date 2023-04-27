Прем'єр Молдови заявив, що в країні штрафуватимуть за носіння георгіївської стрічки на 9 травня
Прем'єр Молдови Дорін Речан нагадав, що носіння георгіївської стрічки у країні заборонене, тож за неї штрафуватимуть 9 травня
Про це пише Newsmaker.
11 квітня Конституційний суд визнав конституційною заборону георгіївської стрічки та символів Z та V у випадках, якщо їх використовують для виправдання чи прославлення військової агресії або злочинів проти людяності. Речан наголосив, що попри це, носіння стрічки у країні все ще заборонене.
"Хочу звернути увагу на те, що рішення КС абсолютно нічого не змінює щодо 9 травня. Тому всі мають зрозуміти, що ці символи заборонені, і за їх використання, роздачу, виготовлення та виставлення штрафуватимуть", - пояснив прем'єр.
Він також зазначив, що поліція готує до 9 травня інструкції щодо того, як штрафуватимуть за носіння заборонених символів.
"МВС та поліція зараз готує всі необхідні правила. Вони їх опублікують і скажуть точно, як документуватимуть і штрафуватимуть тих, хто не дотримується закону", - сказав Речан.
- У середу, 18 квітня, стало відомо, що російського дипломата оголосили персоною нон грата у Молдові.
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