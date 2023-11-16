Прем'єра Іспанії Санчеса переобрали на посаду після поразки його партії на місцевих виборах
Лідер соціалістів Іспанії Педро Санчес у четвер отримав підтримку більшості в парламенті для формування нового уряду, поклавши край чотиримісячній політичній безвиході
Про це повідомило іспанське видання El Pais.
Санчес отримав підтримку всіх лівих і сепаратистських груп – загалом за його кандидатуру проголосували 179 депутатів.
Зокрема, за нього віддали голоси всі сім депутатів каталонської сепаратистської партії Junts, від якої залежало, чи стане Санчес знову прем’єр-міністром, чи Іспанії доведеться провести нові вибори.
Як і очікували, 171 депутат від консервативної Народної партії та ультраправої групи Vox, а також консервативного Союзу наваррського народу проголосували проти Санчеса.
Перемога Санчеса в парламенті завершує період політичних потрясінь, який розпочався в травні, коли лідер соціалістів призначив позачергові вибори після того, як його партія зазнала нищівних поразок на загальнонаціональних регіональних і місцевих виборах.
Санчес одразу розумів, що для нового терміну йому потрібно заручитися підтримкою сепаратистських партій й розпочав переговори про угоди з кожною з них.
Найскладнішою була угода з партією Junts, яку контролює колишній президент Каталонії Карлес Пучдемон. Лідер сепаратистів вимагав амністії для людей, притягнутих до відповідальності за дії, пов’язані зі спробою проголошення незалежності Каталонії у 2017 році. У понеділок партія Санчеса подала законопроєкт про надання амністії цим людям.
Через суперечливу пропозицію сотні тисяч іспанців вийшли на протести, виступаючи проти амністії. Напруга в іспанському суспільстві зберігається.
Загалом понад 300 каталонських сепаратистів можуть підпасти під закон про амністію.
Ультраправа партія Vox подала скаргу до Верховного суду проти Санчеса через плани ухвалити закон про амністію.
- 29 травня прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що розпустив парламент та оголосив дострокові вибори після поразки своєї партії на місцевих виборах.
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