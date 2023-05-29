Прем'єр Іспанії розпустив парламент і оголосив дострокові вибори
Прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес заявив, що розпустив парламент та оголосив дострокові вибори після поразки своєї партії на місцевих
Про це інформує Reuters.
"Я ухвалив це рішення, вивчивши результати вчорашніх виборів (28 травня, - ред.). Хоча вчорашні вибори мали місцевий і регіональний масштаб, значення голосування несе в собі послання, яке виходить за рамки цього", - сказав Санчес.
Повідомляється, що іспанська соціалістична робітнича партія Санчеса (PSOE) та її молодший союзник Podemos втратили позиції, тоді як конкурентна консервативна Народна партія та ультраправа партія Vox отримали більшу підтримку громадян.
Парламентські вибори планують провести 23 липня.
Загалом вибори мали відбутися наприкінці року.
- Спочатку Іспанія планувала відправити Україні шість танків Leopard. Згодом прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес здійснив неоголошений візит до Києва в річницю вторгнення Росії і оголосив, що Іспанія збільшить свої зобов’язання до 10 бойових машин.
- 16 березня Роблес за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України підтвердила, що Україна отримає ще чотири танки Leopard 2 на додачу до шести обіцяних раніше
- 12 квітня в Іспанії підтвердили, що перші 6 танків Leopard прибудуть в Україну до кінця квітня. Про те, що найближчими днями Іспанія поставить Україні шість із десяти обіцяних танків Leopard 2A4, повідомив 22 квітня й очільник МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес. Він зазначив, що після поставки перших шести танків буде другий пакет з іще чотирма танками Leopard 2A4.
- 28 квітня стало відомо, що шість танків Leopard, які надала Україні Іспанія, вже перебувають у Польщі, звідки залізницею вирушать до України.
- Іспанія під час головування у Раді Європейського Союзу сфокусує свою увагу на забезпеченні постійної підтримки Україні в умовах агресії Росії.
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