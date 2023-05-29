Прем'єр Іспанії розпустив парламент і оголосив дострокові вибори

Про це інформує Reuters.

"Я ухвалив це рішення, вивчивши результати вчорашніх виборів (28 травня, - ред.). Хоча вчорашні вибори мали місцевий і регіональний масштаб, значення голосування несе в собі послання, яке виходить за рамки цього", - сказав Санчес.

Повідомляється, що іспанська соціалістична робітнича партія Санчеса (PSOE) та її молодший союзник Podemos втратили позиції, тоді як конкурентна консервативна Народна партія та ультраправа партія Vox отримали більшу підтримку громадян.

Парламентські вибори планують провести 23 липня.

Загалом вибори мали відбутися наприкінці року.