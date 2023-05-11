Під час головування у Раді ЄС Іспанія зосередиться на підтримці України, - Блінкен
Іспанія під час головування у Раді Європейського Союзу сфокусує свою увагу на забезпеченні постійної підтримки Україні в умовах агресії Росії
Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише Укрінформ.
"Іспанія дала чітко зрозуміти, що забезпечення постійної підтримки України та принципів, закладених у Статуті ООН, у тому числі щодо національного суверенітету та територіальної незалежності, буде у центрі уваги її майбутнього головування у Раді ЄС", - заявив Блінкен після зустрічі з головою МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса.
Блінкен зазначив, що це лише один з багатьох способів, в який Іспанія демонструє лідерство в об'єднанні союзників і партнерів навколо спільних інтересів і цінностей.
У відповідь міністр закордонних справ Іспанії Альбарес підтвердив, що Мадрид підтримує Україну від початку широкомасштабної російської військової агресії та продовжуватиме це робити.
"Ми підтримали десять пакетів санкцій з боку ЄС проти Росії. Ми підтримали використання Європейського фонду миру для закупівлі зброї для України", - заявив Альбарес.
- Спочатку Іспанія планувала відправити Україні шість танків Leopard. Згодом прем'єр-міністр Іспанії Педро Санчес здійснив неоголошений візит до Києва в річницю вторгнення Росії і оголосив, що Іспанія збільшить свої зобов’язання до 10 бойових машин.
- 16 березня Роблес за підсумками засідання Контактної групи з питань оборони України підтвердила, що Україна отримає ще чотири танки Leopard 2 на додачу до шести обіцяних раніше
- 12 квітня в Іспанії підтвердили, що перші 6 танків Leopard прибудуть в Україну до кінця квітня. Про те, що найближчими днями Іспанія поставить Україні шість із десяти обіцяних танків Leopard 2A4, повідомив 22 квітня й очільник МЗС Іспанії Хосе Мануель Альбарес. Він зазначив, що після поставки перших шести танків буде другий пакет з іще чотирма танками Leopard 2A4.
- 28 квітня стало відомо, що шість танків Leopard, які надала Україні Іспанія, вже перебувають у Польщі, звідки залізницею вирушать до України.
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