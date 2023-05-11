Про це заявив державний секретар США Ентоні Блінкен, пише Укрінформ.

"Іспанія дала чітко зрозуміти, що забезпечення постійної підтримки України та принципів, закладених у Статуті ООН, у тому числі щодо національного суверенітету та територіальної незалежності, буде у центрі уваги її майбутнього головування у Раді ЄС", - заявив Блінкен після зустрічі з головою МЗС Іспанії Хосе Мануеля Альбареса.

Блінкен зазначив, що це лише один з багатьох способів, в який Іспанія демонструє лідерство в об'єднанні союзників і партнерів навколо спільних інтересів і цінностей.

У відповідь міністр закордонних справ Іспанії Альбарес підтвердив, що Мадрид підтримує Україну від початку широкомасштабної російської військової агресії та продовжуватиме це робити.

"Ми підтримали десять пакетів санкцій з боку ЄС проти Росії. Ми підтримали використання Європейського фонду миру для закупівлі зброї для України", - заявив Альбарес.