Прем'єрка Данії призначила дострокові вибори на 1 листопада

Про це пише газета The Copenhagen Post.

"Ми хочемо мати широкий уряд із партіями по обидва боки від центральної політичної лінії", - сказала Фредеріксен у своєму виступі.

Останні опитування громадської думки показують, що у соціал-демократичного уряду меншості Фредеріксен і лівих партій, які його підтримують, та правого блоку на чолі з Консервативною або Ліберальною партією практично рівні шанси на успіх.

Багато політичних аналітиків очікували, що Фредеріксен зробить заяву в середу, щоб запобігти вотуму недовіри її адміністрації з боку одного з її союзників.

Данія опинилася в центрі глобальної політичної кризи після того, як 26 вересня на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. Наступного дня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.

3 жовтня берегова охорона Швеції зафіксувала відновлення витікання газу з пошкодженого в районі Балтійського моря російського газогону "Північний потік - 2".

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