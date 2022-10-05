Прем'єрка Данії призначила дострокові вибори на 1 листопада
Прем'єр-міністерка Данії Метте Фредеріксен у середу призначила дострокові парламентські вибори на 1 листопада
Про це пише газета The Copenhagen Post.
"Ми хочемо мати широкий уряд із партіями по обидва боки від центральної політичної лінії", - сказала Фредеріксен у своєму виступі.
Останні опитування громадської думки показують, що у соціал-демократичного уряду меншості Фредеріксен і лівих партій, які його підтримують, та правого блоку на чолі з Консервативною або Ліберальною партією практично рівні шанси на успіх.
Багато політичних аналітиків очікували, що Фредеріксен зробить заяву в середу, щоб запобігти вотуму недовіри її адміністрації з боку одного з її союзників.
- Данія опинилася в центрі глобальної політичної кризи після того, як 26 вересня на маршрутах газопроводів "Північний потік" та "Північний потік - 2" у Балтійському морі стався вибух техногенного характеру потужністю близько 700 кг у тротиловому еквіваленті. Наступного дня прем’єрка Данії Метте Фредеріксен заявила, що пошкодження російських газогонів "Північний потік" і "Північний потік - 2" у Балтійському морі є результатом навмисних дій.
- 3 жовтня берегова охорона Швеції зафіксувала відновлення витікання газу з пошкодженого в районі Балтійського моря російського газогону "Північний потік - 2".
Стежте за подіями в Україні та світу разом з Еспресо! Підписуйтесь на Telegram-канал: https://t.me/espresotb
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
39.98
Купівля 39.98Продаж 40.93
-
EUR
Купівля 38.9Продаж 40.13
- Актуальне
- Важливе