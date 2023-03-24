Прем'єрка Італії Мелоні заблокувала продаж італійської компанії фірмі, пов'язаній з російським Yandex

Про це інформує Reuters з посиланням на урядовий документ і трьох людей, знайомих із питанням.

Зазначають, що рішення про вето ухвалили 16 березня під час засідання кабінету міністрів Італії.

Згідно з відхиленою угодою, нідерландська компанія Nebius повинна була придбати Tecnologia Intelligente (TI). Це невеличка компанія, заснована італійським бізнесменом Марко Карраї, який був близький до експрем'єр-міністра Маттео Ренці.

Два джерела на умовах анонімності повідомили агентству, що уряд стурбований цією угодою, оскільки діяльність Nebius фінансується Yandex. Водночас агентство пише, що компанія, зареєстрована в Нідерландах, планує відмовитися від власності та контролю над більшою частиною групи Yandex. Зокрема, вона відмовиться від її основних прибуткових підприємств. Також планується, що міжнародні підрозділи окремих сервісів Nebius розвиватимуться поза межами Росії.

Третє джерело агентства зазначило, що Nebius після реконструкції може стати частиною нової міжнародної компанії.

Водночас один із розробників Nebius Даніла Штан повідомив, що компанія збиралася побудувати центр досліджень і розробок в Італії. Метою було залучення найкращих технологічних талантів з Росії та інших країн.

"Наша нідерландська холдингова компанія перебуває в процесі вилучення свого російського бізнесу на жаль, це не швидкий процес. Але, сподіваюся, коли він завершиться, ми зможемо повернутися до зосередження на техніці, а не на візах", - сказав Штан.

Reuters зазначає, що це був перший випадок, коли адміністрація Мелоні використала "золоті повноваження" для блокування небажаних заявок у стратегічно важливих галузях. Зазвичай використання цих повноважень призводить до схвалення угод із рекомендаціями, що спрямовані на збереження національних інтересів. Також з моменту запровадження "золотих повноважень" у 2012 році дрежоргани Італії дев'ять разів блокували іноземні набіги на територію Італії.