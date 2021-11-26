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Анонс

Пресмарафон Президента Зеленського: хто винен? що робити?: "ПолітКлуб Віталія Портникова" 26 листопада

26 листопада, 2021 п'ятниця
16:21
Суспільство

Долучайтеся до перегляду нового випуску ток-шоу “ПолітКлуб” Віталія Портникова на телеканалі Еспресо. Ефір розпочнеться сьогодні о 19:40

Ведучий і гості програми обговорять найгарячішу тему дня і тижня - пресконференцію президента Володимира Зеленського 30-ти обраним журналістам і цілу низку його гучних заяв: щодо війни, спецоперації по "вагнерівцях", Ахметова, Коломойського та багатьох інших.

До розмови долучаться політики та експерти:

  • Галина Янченко, народна депутатка, фракція "Слуга народу"
  • Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка, фракція "Європейська солідарність"
  • Кіра Рудик, народна депутатка, голова партії "Голос"
  • Людмила Буймістер, народна депутатка, позафракційна
  • Валерій Чалий, дипломат, посол України в США (2015-2019)
  • Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва
Лише актуальні теми та авторитетні гості - це ток-шоу "ПолітКлуб Віталія Портникова". Долучайтеся до перегляду програми щоп’ятниці о 19:40 на телеканалі Еспресо, а також на офіційній сторінці "ПолітКлубу" у Facebook.
Віталій Портников
Володимир Горбач
Володимир Зеленський
Іванна Климпуш-Цинцадзе
Кіра Рудик
Галина Янченко
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