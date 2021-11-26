Пресмарафон Президента Зеленського: хто винен? що робити?: "ПолітКлуб Віталія Портникова" 26 листопада
Долучайтеся до перегляду нового випуску ток-шоу “ПолітКлуб” Віталія Портникова на телеканалі Еспресо. Ефір розпочнеться сьогодні о 19:40
Ведучий і гості програми обговорять найгарячішу тему дня і тижня - пресконференцію президента Володимира Зеленського 30-ти обраним журналістам і цілу низку його гучних заяв: щодо війни, спецоперації по "вагнерівцях", Ахметова, Коломойського та багатьох інших.
До розмови долучаться політики та експерти:
- Галина Янченко, народна депутатка, фракція "Слуга народу"
- Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка, фракція "Європейська солідарність"
- Кіра Рудик, народна депутатка, голова партії "Голос"
- Людмила Буймістер, народна депутатка, позафракційна
- Валерій Чалий, дипломат, посол України в США (2015-2019)
- Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва
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