Пресмарафон Президента Зеленського: хто винен? що робити?: "ПолітКлуб Віталія Портникова" 26 листопада

Ведучий і гості програми обговорять найгарячішу тему дня і тижня - пресконференцію президента Володимира Зеленського 30-ти обраним журналістам і цілу низку його гучних заяв: щодо війни, спецоперації по "вагнерівцях", Ахметова, Коломойського та багатьох інших.



До розмови долучаться політики та експерти:

Галина Янченко, народна депутатка, фракція "Слуга народу"

Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка, фракція "Європейська солідарність"

Кіра Рудик, народна депутатка, голова партії "Голос"

Людмила Буймістер, народна депутатка, позафракційна

Валерій Чалий, дипломат, посол України в США (2015-2019)

Володимир Горбач, політичний аналітик Інституту євроатлантичного співробітництва