Пресслужба Костянтина Жеваго закликає ЗМІ не тиражувати інформацію, що не відповідає дійсності та завдає репутаційної шкоди

Ця інформація не відповідає дійсності і має на меті маніпулювати громадською думкою щодо честі та гідності К.Жеваго й завдати шкоди його діловій репутації.

ДБР дійсно опублікувало повідомлення про те, що бюро активно розслідує провадження щодо законності перетину кордону військовозобов’язаними громадянами України з так званого «Батальйону Монако» (назва репортажу “Української Правди” від 17 серпня 2022 року) після 24 лютого 2022 року, а також інші епізоди протиправної діяльності деяких осіб, про яких йдеться в маніпулятивному матеріалі “Української Правди”.

Проте, в офіційному повідомленні ДБР немає згадки про Костянтина Жеваго та офіційного підтвердження того, що справа стосується саме його. К.Жеваго та його адвокатам відомо, що проти нього ДБР було відкрите більш, ніж 6 років тому кримінальне провадження, в якому ДБР намагається висунути К.Жеваго звинувачення, які не мають під собою жодних законних підстав та є політично вмотивованими.

Стосовно питання перетину кордону після 24 лютого 2022 року: К.Жеваго ніколи не покидав територію України будь-яким незаконним способом. З 2019 року він знаходиться за кордоном у зв'язку з особистими та медичними обставинами. Ці обставини є поважною причиною для знаходження за кордоном відповідно до діючого законодавства України.

“Усі ці журналістські псевдо розслідування - це ніщо інше як спроба піару на його імені та політична корумпованість та заангажованість ДБР при попередньому Генеральному прокуророві. Дана справа розглядається вже більш, ніж 6 років, і за цей проміжок часу вже мала б бути розслідувана або закрита, або передана до суду. Але слідчі ДБР не мають жодного бажання ні закрити справу у зв’язку з відсутністю складу злочину, ні передати її до суду. К.Жеваго подав понад 10 звернень з проханнями провести слідчі дії з ним, дати свої покази, а також відповідно до рішення суду змінити запобіжний захід на внесення великої суми застави. Але ДБР та Прокуратура під попереднім керівництвом не були зацікавлені в розслідуванні цієї справи та оприлюдненні справедливого рішення. Їх цікавили лише “відосікі”, завдяки яким вони заробляли собі дешеву популярність та відволікали громадськість вид дійсно важливих кримінальних справ, що потребують розслідування. Раніше ЗМІ вже повідомляли про те, що на К.Жеваго видано так звану червону картку Інтерполу, що не відповідає та ніколи не відповідало дійсності й паплюжить його ім’я. Інтерпол відмовив внести К.Жеваго в свою базу через політичну заангажованість звинувачень ДБР та невідповідність цих питань статуту Інтерполу,” - повідомив адвокат Жеваго К.В.

За словами адвокатів Жеваго К.В., поширення хибної, спотвореної та неперевіреної інформації про Жеваго К.В. є порушенням законодавства України, Конвенції про права людини, порушує його конституційні права та завдає шкоди його діловій репутації, що спричинить за собою цивільно-правову, адміністративну чи кримінальну відповідальність.