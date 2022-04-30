Президент Азербайджану заявив, що його країна підтримує територіальну цілісність України

Про це пише НВ.

"Ми підтримуємо територіальну цілісність України, як і інші країни, і відкрито заявляємо про це, не ховаємося за деревом. Так, ми не заперечуємо, що у нас добрі стосунки з Росією. Принципи міжнародного права в жодному разі не повинні спотворюватися через політичну перевагу", — сказав Алієв.

Він вважає, що принципи міжнародного права мають бути справедливими для всіх країн.

Алієв переконаний, що міжнародне співтовариство, підтримуючи територіальну цілісність Грузії та Молдови, не ставилось так само до Азербайджану у його конфлікті з Вірменією навколо Нагірного Карабаху.

На запитання, яку пораду він дав би Україні він відповів: "Найголовніше — ніколи не погоджуватися на окупацію".

Нагадаємо, 29 квітня посольство Азербайджану в Києві відновило роботу

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