Президент "Барселони" пригадав Суперлігу та розкритикував англійські клуби, які вийшли з турніру
Президент іспанської "Барселони" Жоан Лапорта впевнений, що англійські клуби, які вийшли зі Суперліги, пожаліють про це
Про це повідомляє Diario Sport.
За словами Лапорти, англійські клуби пожаліють про це рано чи пізно.
"Ми у важкій ситуації. На трансферному ринку немає грошей, потрібно щось змінювати. Що стосується позиції англійських клубів, то рано чи пізно вони про своє рішення пошкодують", - сказав президент "Барселони" Лапорта.
Серед клубів АПЛ, які засновували Суперліги, були "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Челсі", "Ліверпуль", "Арсенал" і "Тоттенгем".
- 19 квітня, 12 європейських топ-клубів оголосили про створення футбольної Суперліги.
- 21 квітня організатори європейської футбольної Суперліги оголосили про тимчасове припинення проєкту.
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