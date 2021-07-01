Президент "Барселони" пригадав Суперлігу та розкритикував англійські клуби, які вийшли з турніру

Про це повідомляє Diario Sport.



За словами Лапорти, англійські клуби пожаліють про це рано чи пізно.



"Ми у важкій ситуації. На трансферному ринку немає грошей, потрібно щось змінювати. Що стосується позиції англійських клубів, то рано чи пізно вони про своє рішення пошкодують", - сказав президент "Барселони" Лапорта.



Серед клубів АПЛ, які засновували Суперліги, були "Манчестер Сіті", "Манчестер Юнайтед", "Челсі", "Ліверпуль", "Арсенал" і "Тоттенгем".

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