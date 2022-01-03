Президент Бразилії Болсонару потрапив до лікарні, - ЗМІ
Президента Бразилії Жаїра Болсонару шпиталізували до лікарні Сан-Паулу
Про це повідомляють NDTV та The Rio Times.
Президентський літак приземлився близько 1-ї години ночі за місцевим часом. Вже о 2-й годині Болсонару приїхав до госпіталю на півдні Сан-Паулу.
Причина - лікування можливої кишкової непрохідності.
- У липні 2021 року Болсонару шпиталізували для обстеження після того, як у нього з’явилися болі в животі.
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