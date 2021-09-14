Президент Чехії Земан потрапив до лікарні

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Novinky.cz .

За даними видання, госпіталізація може бути тривалою.

Прессекретар лікарні Ітка Зінке підтвердила факт госпіталізації

Земан страждає невропатією ніг. Через цю хворобу він пересувається на кріслі. Крім того, президент лікується від цукрового діабету.