Президент Чехії Земан потрапив до лікарні
Президент Чехії Мілош Земан перебуває в госпіталі у Празі
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням Novinky.cz.
За даними видання, госпіталізація може бути тривалою.
Прессекретар лікарні Ітка Зінке підтвердила факт госпіталізації
Земан страждає невропатією ніг. Через цю хворобу він пересувається на кріслі. Крім того, президент лікується від цукрового діабету.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
-
USD
26.6
Купівля 26.6Продаж 26.81
-
EUR
Купівля 31.3Продаж 31.68
- Актуальне
- Важливе