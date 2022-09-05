Президент Егілс Левітс ініціює надання автокефалії Латвійській православній церкві, щоб позбавити її впливу РПЦ

Така заява опублікована на сайті президента Латвії.

"У співпраці з міністром юстиції я підготував і вніс сьогодні вранці до Сейму поправки до Закону про Латвійську Православну Церкву. Згідно з ними, повністю визнається незалежний (автокефальний) статус ЛПЦ", - йдеться у заяві.

Також президент зазначив, що історично це де-факто було визначено постановою, узгодженою в 1921 році патріархом московським Тихоном і латвійським архієпископом Іоанном Поммером, що було затверджено Кабінетом міністрів Латвії в 1926 році.

Тому, з внесенням поправок до закону Латвійська держава визнає, що Латвійська православна церква є повністю незалежною (автокефальною) церквою. Коли закон набере чинності, буде усунуто будь-який вплив чи владу патріарха московського над православною церквою у Латвії.

"Відмова від будь-якого зв'язку з московським патріархом є важливим питанням для наших православних віруючих, всього суспільства Латвії та національної безпеки. У незалежній, демократичній та правовій Латвійській державі нашим православним потрібна своя самостійна та незалежна церква ", - наголошується в заяві.

Православну церкву про просування підготовленого ним законопроєкту також поінформовано.

"Можу засвідчити, що Латвійська православна церква та митрополит Олександр можуть розраховувати на повну підтримку латвійської держави як визнана надалі законом автокефальна церква", - пише президент Латвії.

За даними Мін'юсту на 2020 рік, у власності ЛПЦ було 128 діючих храмів та інших релігійних споруд, в яких служили 114 осіб духовного звання. Загальна кількість парафіян становила 250 тис., що робить ЛПЦ третьою найбільшою церквою Латвії (кількість лютеран — 700 тис., католиків — 324 тис.).

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