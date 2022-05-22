Президент форуму в Давосі закликав створити для України "план Маршалла"
Президент Всесвітнього економічного форуму у Давосі Берге Бренде закликав до "плану Маршалла" для відбудови України
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.
"Навіть без мирної угоди ми повинні розпочати роботу над реконструкцією, принаймні на територіях, які перебувають під контролем України. Нам потрібен план Маршалла для України", - сказав Бренде.
Президент форуму планує до цього плану залучити лідерів бізнесу.
Бренде сказав, що хоче закликати до такого плану на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі.
"Для цього ми також зберемо генеральних директорів - під гаслом "Генеральні директори для України". Важливу роль у відбудові має відігравати приватний сектор", - сказав чиновник.
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