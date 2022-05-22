Президент форуму в Давосі закликав створити для України "план Маршалла"

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Spiegel.

"Навіть без мирної угоди ми повинні розпочати роботу над реконструкцією, принаймні на територіях, які перебувають під контролем України. Нам потрібен план Маршалла для України", - сказав Бренде.

Президент форуму планує до цього плану залучити лідерів бізнесу.

Бренде сказав, що хоче закликати до такого плану на щорічній зустрічі Всесвітнього економічного форуму в Давосі.

"Для цього ми також зберемо генеральних директорів - під гаслом "Генеральні директори для України". Важливу роль у відбудові має відігравати приватний сектор", - сказав чиновник.