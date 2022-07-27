Президент іспанського топ-клубу поставив крапку у розмовах про трансфер Роналду

Про це повідомляє El Partidazo de COPE.

"Не знаю, хто вигадав історію про Кріштіану Роналду. Йому практично неможливо потрапити в "Атлетіко", - сказав президент "Атлетико" Енріке Серес.

Роналду виступав за "Реал" з 2009 по 2018 рік. Португалець провів за мадридський клуб 438 матчі і забив 450 голів. Двічі виграв чемпіонат Іспанії, чотири рази здобув кубок ЛЧ.

Статистика Роналду та МЮ в сезоні 2021/22:

Минулий чемпіонат Англії "Манчестер Юнайтед" закінчив на шостій позиції і не потрапив до Ліги чемпіонів. За сезон Роналду зіграв за МЮ 39 матчів, забив 24 голи та віддав 3 результативні передачі.

Відтоді, як португалець на професійному рівні дебютував за лісабонський "Спортінг" у сезоні 2002/03, футболіст завжди грав у матчах Ліги чемпіонів, як мінімум у кваліфікації.

2 липня стало відомо, що Кріштіану Роналду вирішив піти з "Манчестер Юнайтед".

3 липня повідомлялося, що Кріштіану Роналду вирішив залишити "Манчестер Юнайтед", оскільки незадоволений амбіціями англійського клубу.

5 липня агент Роналду розпочав переговори про можливий трансфер з "Барселоною".

Після цього повідомлялось про можливий перехід в "Атлетико".

11 липня головний тренер "Ман Юнайтед" Ерік тен Гаг заявив, що Кріштіану Роналду залишиться в клубі.

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