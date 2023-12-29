Президент Канадсько-української фундації Віктор Гетьманчук отримав Орден Канади

Про це повідомила Канадсько-українська фундація (Canada-Ukraine Foundation, CUF).

"Це величезне досягнення та одна з найвищих цивільних відзнак Канади. Орденом Канади відзначають видатні досягнення, відданість лауреата своїй громаді, а також його служіння країні", – йдеться в повідомленні.

У Канадсько-українській фундації додали, що протягом 50 останніх років пан Гетьманчук справив значний вплив на канадсько-українську громаду та канадське суспільство загалом. А в кожній організації, до якої він належав, залишав по собі позитивні зміни.

"За його постійну відданість та лідерство в українсько-канадській громаді та за її межами".

Віктор Гетьманчук є багатолітнім директором Канадсько-української фундації, на керівних посадах в організації перебуває початку 2000-х.

У жовтні 2014-го він організовував команду канадських хірургів, яка в Україні протягом тижня зробила в Київському військовому госпіталі 100 відновлювально-пластичних операцій постраждалим на Майдані та в зоні бойових дій. Згодом команда хірургів приїздила до України ще кілька разів.

Віктор Гетьманчук за свою діяльність був нагороджений медаллю Володимира Великого від Світового конґресу українців, медаллю Тараса Шевченка від Конгресу українців Канади, відзнакою Канадсько-Української фундації, відзнакою Святого Андрія від Української Православної Церкви Канади, медаллю "Відзнака доброчинності" від Міністерства оборони України та медаллю "Двадцять п’ята річниця Незалежності України".