Президент Канадсько-української фундації Віктор Гетьманчук отримав Орден Канади
Очільник Канадсько-української фундації Віктор Гетманчук отримав Орден Канади – одну з найвищих державних нагород цієї країни
Про це повідомила Канадсько-українська фундація (Canada-Ukraine Foundation, CUF).
"Це величезне досягнення та одна з найвищих цивільних відзнак Канади. Орденом Канади відзначають видатні досягнення, відданість лауреата своїй громаді, а також його служіння країні", – йдеться в повідомленні.
У Канадсько-українській фундації додали, що протягом 50 останніх років пан Гетьманчук справив значний вплив на канадсько-українську громаду та канадське суспільство загалом. А в кожній організації, до якої він належав, залишав по собі позитивні зміни.
"За його постійну відданість та лідерство в українсько-канадській громаді та за її межами".
Віктор Гетьманчук є багатолітнім директором Канадсько-української фундації, на керівних посадах в організації перебуває початку 2000-х.
У жовтні 2014-го він організовував команду канадських хірургів, яка в Україні протягом тижня зробила в Київському військовому госпіталі 100 відновлювально-пластичних операцій постраждалим на Майдані та в зоні бойових дій. Згодом команда хірургів приїздила до України ще кілька разів.
Віктор Гетьманчук за свою діяльність був нагороджений медаллю Володимира Великого від Світового конґресу українців, медаллю Тараса Шевченка від Конгресу українців Канади, відзнакою Канадсько-Української фундації, відзнакою Святого Андрія від Української Православної Церкви Канади, медаллю "Відзнака доброчинності" від Міністерства оборони України та медаллю "Двадцять п’ята річниця Незалежності України".
- Канадсько-українська фундація спільно з Конґресом українців Канади допомагають Україні з перших днів повномасштабного вторгнення РФ. Зе в січні 2022-го вони заздалегідь зібрали раду директорів і заснували платформу "Гуманітарний заклик"(Ukraine Humanitarian Appeal), яка почала збирати ресурси та гуманітарну допомогу для України. Завдяки цьому перші вантажі доставили в Україну вже 27 лютого 2022-го. Відтоді кількість допомоги, яку відправили CUF та UCC українцям, рахується в тисячах тонн, а зібрані на допомогу кошти – в десятках мільйонів доларів.
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