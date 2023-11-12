Президент Латвії Рінкевичс заявив, що ЄС і НАТО повинні готуватися до тривалої війни в Україні

Про це він сказав у інтерв’ю Associated Press.

Рінкевичс звернувся до країн, які вагаються щодо продовження військової підтримки України, із посланням: "Продовжуйте постачати зброю. Важливо насправді боротися за міжнародний мир і мир у Європі, тому що якщо ми зупинимо Росію в Україні, то Росія не зможе кинути виклик іншим країнам".

Він також вказав на руйнівну роль найманців Вагнера в Африці, а також на зустрічі росіян з офіційними особами ХАМАСу, які атакували Ізраїль 7 жовтня.

"Цікаво, що на цю мить ЄС більше розділений, коли йдеться про Близький Схід, а не про Україну", — заявив президент Латвії.

Рінкевичс також наголосив на необхідності призупинити бойові дії у Газі, щоб надати допомогу палестинським мирним жителям, і додав, що Іран "дуже радий бачити такий розвиток подій на Близькому Сході", а ще продовжує постачання зброї Росії для її війни в Україні.

Він сказав, що в інтересах безпеки НАТО "розглядати обидва випадки однаково". "Я також вважаю, що нам буде набагато легше підтримувати мир у Європі, якщо Україна досягне успіху, а не підвести Україну, або, якщо на те пішло, також дозволити ситуації на Близькому Сході вийти з-під контролю".

Рінкевичс сказав, що українські солдати воюють дуже хоробро, і Захід зобов’язаний відреагувати на заклик президента Володимира Зеленського збільшити кількість зброї, "оскільки ми не надали стільки, скільки повинні були".

За його словами, Росія мобілізує свою економіку, ресурси та військову техніку "для дуже тривалої війни". Вона намагалася швидко виграти війну та зрозуміла, що не може, і тепер Москва хоче задушити Україну, сказав він, передбачаючи, що вона повторить атаки на енергетичну інфраструктуру України в найближчі місяці, як це було минулої зими.

Рінкевичс заявив, що ЄС і НАТО повинні готуватися до тривалої війни в Україні.

"ЄС зрозумів, що нам потрібно більше оборони та війська. І на цьому етапі я хотів би бачити, що цей процес буде трохи швидшим. Але все-таки ці речі зараз нарешті рухаються", - прокоментував він, зазначивши, що багатьом європейським членам НАТО все ще потрібно досягти мети витрачати 2% ВВП на оборону. За його словами, Латвія планує витратити 2,4% ВВП на оборону наступного року та 3% - 2027 року.

Він сказав, що якщо світ побачить, як Європа і Сполучені Штати не зможуть надати підтримку Україні, тоді посилиться тиск на Ізраїль, Тайвань, а Іран стане більш наполегливим.

Рінкевичс вважає, що Росія повертається від автократії до тоталітарного режиму та вдається до пропаганди, гіршої за холодну війну, показуючи "жорстокі фотографії, відео чи анімаційні ролики про знищення міст у Європі чи США за допомогою ядерної зброї".

Вони називають українців "нижчою людською расою" — це дуже схоже на те, що нацистська Німеччина говорила про євреїв", — додав він.