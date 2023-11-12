Головна English Львів Таблоїд
Espreso.tv
ua en
Головна
English Львів Таблоїд
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Світ Президент Латвії Рінкевичс заявив, що ЄС і НАТО повинні готуватися до тривалої війни в Україні

Президент Латвії Рінкевичс заявив, що ЄС і НАТО повинні готуватися до тривалої війни в Україні

12 листопада, 2023 неділя
14:55
Світ Едгарс Рінкевичс

Президент Латвії Едгарс Рінкевичс заявив, що Росія планує тривалу війну в Україні, тому наголосив на важливості західної підтримки для України, а також Ізраїлю, заради боротьби проти нападок на європейські цінності та міжнародний порядок

Про це він сказав у інтерв’ю Associated Press.

Рінкевичс звернувся до країн, які вагаються щодо продовження військової підтримки України, із посланням: "Продовжуйте постачати зброю. Важливо насправді боротися за міжнародний мир і мир у Європі, тому що якщо ми зупинимо Росію в Україні, то Росія не зможе кинути виклик іншим країнам".

Він також вказав на руйнівну роль найманців Вагнера в Африці, а також на зустрічі росіян з офіційними особами ХАМАСу, які атакували Ізраїль 7 жовтня.

"Цікаво, що на цю мить ЄС більше розділений, коли йдеться про Близький Схід, а не про Україну", — заявив президент Латвії.

Рінкевичс також наголосив на необхідності призупинити бойові дії у Газі, щоб надати допомогу палестинським мирним жителям, і додав, що Іран "дуже радий бачити такий розвиток подій на Близькому Сході", а ще продовжує постачання зброї Росії для її війни в Україні.

Він сказав, що в інтересах безпеки НАТО "розглядати обидва випадки однаково". "Я також вважаю, що нам буде набагато легше підтримувати мир у Європі, якщо Україна досягне успіху, а не підвести Україну, або, якщо на те пішло, також дозволити ситуації на Близькому Сході вийти з-під контролю".

Рінкевичс сказав, що українські солдати воюють дуже хоробро, і Захід зобов’язаний відреагувати на заклик президента Володимира Зеленського збільшити кількість зброї, "оскільки ми не надали стільки, скільки повинні були".

За його словами, Росія мобілізує свою економіку, ресурси та військову техніку "для дуже тривалої війни". Вона намагалася швидко виграти війну та зрозуміла, що не може, і тепер Москва хоче задушити Україну, сказав він, передбачаючи, що вона повторить атаки на енергетичну інфраструктуру України в найближчі місяці, як це було минулої зими.

Рінкевичс заявив, що ЄС і НАТО повинні готуватися до тривалої війни в Україні.

"ЄС зрозумів, що нам потрібно більше оборони та війська. І на цьому етапі я хотів би бачити, що цей процес буде трохи швидшим. Але все-таки ці речі зараз нарешті рухаються", - прокоментував він, зазначивши, що багатьом європейським членам НАТО все ще потрібно досягти мети витрачати 2% ВВП на оборону. За його словами, Латвія планує витратити 2,4% ВВП на оборону наступного року та 3% - 2027 року.

Він сказав, що якщо світ побачить, як Європа і Сполучені Штати не зможуть надати підтримку Україні, тоді посилиться тиск на Ізраїль, Тайвань, а Іран стане більш наполегливим.

Рінкевичс вважає, що Росія повертається від автократії до тоталітарного режиму та вдається до пропаганди, гіршої за холодну війну, показуючи "жорстокі фотографії, відео чи анімаційні ролики про знищення міст у Європі чи США за допомогою ядерної зброї".

Вони називають українців "нижчою людською расою" — це дуже схоже на те, що нацистська Німеччина говорила про євреїв", — додав він.

  • Ризький міський суд засудив ексдепутата сейму Яніса Адамсонса до позбавлення волі на 8,5 року та пробаційний нагляд – за шпигунство на користь РФ, шахрайство, придбання та зберігання вогнепальної зброї та боєприпасів без дозволу.
Україна
Росія
ЄС
Латвія
Ізраїль
Війна з Росією
НАТО
США
допомога Україні
зброя для України
Війна в Ізраїлі
Сектор Гази
Хамас
Читайте також:
сектор Гази
11 листопада, 2023 субота
ЦАХАЛ ліквідував командира ХАМАСу, який тримав у заручниках приблизно 1 тис. жителів Гази та перешкоджав евакуації
кордон черги
11 листопада, 2023 субота
Ми маємо дикунство на українсько-польському кордоні, - журналіст Сієрант
ЗСУ, війна
11 листопада, 2023 субота
Ракетні війська обстріляли 2 російських засоби ППО, - Генштаб
Київ
+7°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.14
    Купівля 37.14
    Продаж 37.69
  • EUR
    Купівля 39.55
    Продаж 40.44
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2023, неділя
12 листопада
15:11
Уздовж північного кордону України закладено 500 тис. мін
15:10
Тейлор Свіфт і "Барбі": стали відомі номінанти на Греммі 2024
14:47
У Мелітополі внаслідок вибуху загинули щонайменше троє російських офіцерів
14:46
Робота з відновлення електропостачання Херсон
Через негоду на Київщині без світла залишилися близько 8 тис. осель
14:37
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 12 листопада: євро і долар дорожчають
14:23
ЗСУ, українські військові
"Хто в окопі, хто в ресторані". У Полтаві родички військових вимагають демобілізації тих, хто служить півтора року
14:16
Оновлено
Маріо Баножич
Міністр оборони Хорватії потрапив у смертельну ДТП: після цього його звільнили
14:08
OPINION
Сергій Таран
Україна - ЄС: краще пізно, ніж ніколи
13:55
Ізраїль продасть Фінляндії системи ППО на €317 млн
"Історична угода": Ізраїль продасть Фінляндії системи ППО на €317 млн
13:29
ЧВК Вагнер
Росіяни розгорнули табір ексвагнерівців під Скадовськом, - ЦНС
13:28
OPINION
Віталій Портников
Україна в НАТО - вже зараз
13:22
США, Південна Корея
Вищі генерали Південної Кореї та США домовилися про посилення об'єднаної оборони
13:00
Оновлено
Окупанти б'ють по Херсону: загинув літній чоловік, 1 жінка поранена, пошкоджено обласну бібліотеку
12:41
Оновлено
протест у Лондоні
У Лондоні пройшов протест, пов'язаний з війною в Ізраїлі: поліція заарештувала 126 людей
12:04
сектор Гази
ЦАХАЛ відкрив коридор для евакуації з лікарень Шифа, Рантісі та Насер на півночі сектора Гази
12:03
OPINION
Олексій Голобуцький
Хто перемагає в кібервійні?
12:02
Ексклюзив
"Росіяни готові стерти в пил цілу армію, щоб досягти тактичного успіху", - військовий експерт Лакійчук 
11:56
ПВК Вагнер
Очільником угруповання ПВК Вагнера під Росгвардією, ймовірно, є син Пригожина, - британська розвідка
11:40
сектор Гази
Ізраїль заявив, що готовий евакуювати немовлят з найбільшої лікарні Гази
11:08
Ексклюзив
На фото: система ППО
Ракетні обстріли України: Ігнат пояснив як Росія намагається обдурити нашу ППО
11:06
У Харкові пролунав вибух на АЗК: є постраджалий
10:47
Російська техніка
Міноборони розпочало розчищення територій України від спаленої російської техніки: що роблять із металобрухтом
10:37
Оновлено
Окупанти обстріляли житлові квартали в Торецьку на Донеччині: загинули літні чоловік і жінка
10:21
генерал Олександр Тарнавський
Російські війська збільшили кількість авіаударів на Таврійському напрямку, - Тарнавський
10:06
OPINION
Михайло Гончар
Кому на руку чергова "дохла кішка" про диверсію на Північному потоці
09:57
Росіяни активізувалися на Бахмутському напрямку, - Сирський
09:49
Виставка "Напружений горизонт. Туга за Кримом"
"Напружений горизонт. Туга за Кримом": у Києві триває виставка, присвячена окупованому півдню України
09:38
З початку війни Нацполіція розпочала 99 799 кримінальних проваджень за вчинення злочинів росіянами в Україні
09:27
окупанти крим
Через втрати у техніці армія Росія під час штурмів спирається на піхоту, - ISW
09:19
Ексклюзив
Дзозеф Байден та Сі Цзіньпін
Генерал Мусаєв пояснив, що Байден може запропонувати Сі, щоб охолодити відносини Китаю та РФ
09:11
ракета
Окупанти вночі двічі обстріляли Дніпропетровщину і випустили балістику по Миколаївщині: пошкоджено будинки
08:50
Ексклюзив
Наталія Гуменюк
У Силах оборони розповіли про зменшення ворожих кораблів у Чорному морі
08:50
крилата ракта "Калібр"
У Середземному морі чергують 2 російські кораблі: 1 з них носій крилатих ракет "Калібр"
08:31
безпілотник, дрон
У Росії заявили про збитий український безпілотник над Бєлгородською областю
08:28
Протести у Монголії
У Гондурасі близько 10 тис. людей вийшли на антиурядовий протест
08:08
Оновлено
втрати окупантів
Російська армія за добу на фронті втратила 7 танків, 32 артсистеми і 1100 військових, - Генштаб
08:04
OPINION
Віктор Андрусів
Катастрофи на фронті не передбачається
08:01
літак США
Військовий літак США розбився над Середземним морем під час тренувань
08:00
Аналітика
вибори
(НЕ)легітимна влада? Чи можуть в Україні перехитрити закон та провести вибори під час війни
07:48
Данія
Данія продовжила дозволи на проживання українських біженців
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2023 ESPRESO.TV