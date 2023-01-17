Президент Литви висловив сподівання, що на саміті НАТО в липні Україні дадуть більш чіткі сигнали щодо членства
Президент Литви Ґітанас Науседа сподівається, що на саміті НАТО, який відбудеться у Вільнюсі в липні, Україні дадуть більш чіткі сигнали щодо членства в Альянсі
Про це він заявив 17 січня на Всесвітньому економічному форумі у Давосі, передає Укрінформ.
"Я очікую, що на саміті НАТО у Вільнюсі в липні будуть прийняті рішення. І ми дуже сильно сподіваємося, що цей саміт буде присвячений не лише нашій власній безпеці, але й безпеці України – у сенсі, що також буде знайдено якісь формулювання щодо очікувань України більш тісніше інтегруватися в НАТО", - сказав президент Литви.
За його словами, наразі він не може сказати, що на саміті у Вільнюсі союзники обговорюватимуть повноцінне членство України в НАТО, "але ми маємо знайти якісь нові формулювання та речення, щоби дати надію нашим друзям в Україні".
"Тому що кожного разу повторювати те, що ми сказали на саміті у Бухаресті у 2008 році – "Ми тримаємо двері відкритими" – цього вже недостатньо", - заявив Науседа.
- 30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.
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