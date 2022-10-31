Президент "Мотор Січі" Богуслаєв на початку повномасштабної війни наказав розукомплектувати гелікоптери, – генпрокурор Костін

Про це інформує "Інтерфакс-Україна" з посиланням на інтерв'ю з генеральним прокурором Андрієм Костіним.

"І торгівля такими "двигунами смерті" - це не все. Слідство володіє інформацією, що президент "Мотор Січ" на початку повномасштабної війни, після відповідного звернення українських військових, наказував співробітникам підприємства приховати документи від гелікоптерів, аби українські сили оборони не могли скористатись технікою. Мовляв, українські пілоти не сядуть за штурвал гелікоптера без спеціальних формулярів", - сказав Костін.

Генпрокурор наголосив, що Богуслаєв також після того, як українські військові звернулись по гелікоптери, той наказав розукомплектувати техніку: "зняти з гелікоптерів лопаті".

"Ми ж всі пам’ятаємо, як ворожі гелікоптери штурмували Гостомель. Як обстрілювали інші українські міста. І коли так важлива була вчасна підтримка збройним силам у повітрі", - додав Костін.

Нагадаємо, 22 жовтня в Запоріжжі затримали ексдиректора "Мотор Січ" Богуслаєва, - ЗМІ

ЗМІ оприлюднили інформацію, що Богуслаєв має російське громадянство з 2000 року

24 жовтня суд обрав для Богуслаєва запобіжний захід – 2 місяці під вартою.

Почесного ексрегіонал і беззмінного директора “Мотор Січ” В’ячеслава Богуслаєва взяли на гарячому. 83-річний “червоний директор” безперебійно постачав російським окупантам двигуни до гелікоптерів та літаків. Тих самих, які скидали бомби на Маріуполь, Чернігів, Харків і його рідне Запоріжжя.

Президента корпорації "Мотор Січ" В’ячеслава Богуслаєва, якого підозрюють у державній зраді та колабораціонізмі, можуть обміняти на українських військовополонених.

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