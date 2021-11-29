Президент не має морального права давати вказівки журналістам, - Магда щодо пресмарафону Зеленського

Про це заявив політолог Євген Магда у програмі "Тиждень з Марією Гурською" на Еспресо.TV.



"В системі коронавірусної монархії Зеленського - все працює для того, щоб він себе почував комфортно. І, відповідно, ДБР зробило мисливську стійку на Юрія Бутусова. Ця перевірка відео - в мене взагалі виникає питання: співробітникам ДБР немає чого робити, що вони перевіряють відео відомого журналіста? Чи вони перевірятимуть всі, щойнайменше, сотні відео, де люди не мають жодного стосунку на момент зйомок до ЗСУ або інших силових структур України", - вважає політолог.



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Він назвав президента Володимира Зеленського "голим королем".



"Це, насправді, трагікомедія - річ у тому, що король - голий. Король коронавірусної монархії, який ховається часом під псевдонімом Зеленський Володимир Олександрович., він, скажімо так, вже неодягнений у тефлонову броню власного рейтингу, який суттєво зменшився і думаю, цей процес триватиме надалі. Володимир Зеленський виходив на спілкування з 30 журналістами-спартанцями, як, очевидно, перси до Фермопіл, розраховував, що він швидко поставить на місце, розжене, але виявилось не зовсім так", - заявив Магда.



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Політолог назвав сварку між Зеленським та журналістом Юрієм Бутусовим під час пресмарафону "дикою".



"Голова держави не має морального права в жодній демократичній країні давати вказівки журналістам, як писати, про що писати, куди писати. Це все лежить за межами повноважень президента", - підсумував Магда.

Довідка: в ході греко-перської війни триста спартанців на чолі з царем Леонідом ціною власного життя закрили військам перського царя Ксеркса І прохід через Фермопільську ущелину, проте зазнали поразки, що відкрило персам шлях до завоювання континентальної Греції.