Президент Південної Кореї закликав припинити будь-яку військову співпрацю з КНДР

Про це передає Yonhap.

Президент Південної Кореї заявив про це під час саміту з лідерами Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Джакарті.

"Спроби військового співробітництва з Північною Кореєю, які завдають шкоди миру в міжнародному співтовариству, мають бути негайно припинені", - сказав він.

Юн закликав АСЕАН брати активну участь у зусиллях із блокування ключових джерел фінансування Північною Кореєю її ядерної та ракетної програм, таких як крадіжка криптовалюти та експорт робочої сили, і наголосив на необхідності для всіх держав-членів ООН дотримуватися санкцій Ради Безпеки ООН щодо КНДР, включаючи заборону на незаконну торгівлю зброєю.

Він також підкреслив, що ядерні та ракетні загрози Північної Кореї є серйозною загрозою миру на Корейському півострові та в Індо-Тихоокеанському регіоні та прямим викликом міжнародному режиму нерозповсюдження.