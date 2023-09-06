Президент Південної Кореї закликав припинити будь-яку військову співпрацю з КНДР
Президент Південної Кореї Юн Сок Йоль закликав світ негайно припинити будь-які спроби військового співробітництва з КНДР на тлі інформації про взаємодії РФ та Північної Кореї
Про це передає Yonhap.
Президент Південної Кореї заявив про це під час саміту з лідерами Асоціації держав Південно-Східної Азії (АСЕАН) у Джакарті.
"Спроби військового співробітництва з Північною Кореєю, які завдають шкоди миру в міжнародному співтовариству, мають бути негайно припинені", - сказав він.
Юн закликав АСЕАН брати активну участь у зусиллях із блокування ключових джерел фінансування Північною Кореєю її ядерної та ракетної програм, таких як крадіжка криптовалюти та експорт робочої сили, і наголосив на необхідності для всіх держав-членів ООН дотримуватися санкцій Ради Безпеки ООН щодо КНДР, включаючи заборону на незаконну торгівлю зброєю.
Він також підкреслив, що ядерні та ракетні загрози Північної Кореї є серйозною загрозою миру на Корейському півострові та в Індо-Тихоокеанському регіоні та прямим викликом міжнародному режиму нерозповсюдження.
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