Про це повідомляє Балканський оглядач.

Як відомо, у Центрі розміщення міста Вранє перебувають наразі 67 українських біженців, серед яких 43 жінки, 17 дітей віком від 2 до 18 років і 7 чоловіків.

"Бажаю вам якнайшвидшого миру, щоб ви могли повернутися до своїх домівок, а хто хоче жити і працювати в Сербії, завжди може приїхати. Почувайтеся як удома", - сказав українцям Вучич.

Президент Сербії також додав, що у разі потреби, держава готова допомогти біженцям у всьому.

"Все, що ми можемо запропонувати, наші можливості для лікування, для здоров’я людей, для поранених, ми у всьому готові допомогти", – сказав Вучич.

Президент також поспілкувався з маленькими біженцями, які евакуювалися переважно із Харкова та Сєвєродонецька.

"Діти в еміграції мають особливу силу. Це дуже гарні діти. Деякі з них будуть великими людьми, тому що в еміграції народжуються великі люди, сильні, сильніші за інших", - сказав Вучич

Разом з Президентом Вучичем Центр розміщення відвідали Посол Сербії в Україні Ако Йованович, а також міністри Дарія Кісіч, Златібор Лончар, Ваня Удовичич та Комісар у справах біженців Володимир Куцич.

Посол України в Сербії Володимир Толка, який також відвідав притулок, подякував Сербії за допомогу Україні.

"Я дякую президенту Сербії Олександру Вучичу, уряду Сербії та сербському народу за їх гостинність і допомогу, яку вони надають українцям, – сказав дипломат.

Нагадаємо, 29 травня президент Сербії повідомив про узгодження нового газового контракту з Путіним

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