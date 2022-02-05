Президент Туреччини Ердоган після візиту до України заразився "Омікроном"
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган та його дружина Еміне Ердоган заразилися штамом коронавірусу "Омікрон"
Про це повідомляє агенція Анадолу.
За словами Ердогана, він з дружиною заразився коронавірусом.
"Я з дружиною заразився "Омікрон"-штамом. Хвороба перебігає у легкій формі. Продовжую працювати з дому", - заявив Ердоган.
Реджеп Тайїп Ердоган перебував з візитом у Києві 3 лютого.
- Нагадаємо, 3 лютого Реджеп Тайїп Ердоган прибув до Києва з офіційним візитом.
- Президент Туреччини підтвердив готовність бути посередником у переговорах між Україною та РФ та підкреслив, що Анкара продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність нашої країни, включно з Кримом.
- 3 лютого, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та Реджепа Тайїпа Ердогана між країнами була підписана угода про зону вільної торгівлі.
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