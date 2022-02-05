Президент Туреччини Ердоган після візиту до України заразився "Омікроном"

Про це повідомляє агенція Анадолу.

За словами Ердогана, він з дружиною заразився коронавірусом.

"Я з дружиною заразився "Омікрон"-штамом. Хвороба перебігає у легкій формі. Продовжую працювати з дому", - заявив Ердоган.

Реджеп Тайїп Ердоган перебував з візитом у Києві 3 лютого.

Нагадаємо, 3 лютого Реджеп Тайїп Ердоган прибув до Києва з офіційним візитом.

Президент Туреччини підтвердив готовність бути посередником у переговорах між Україною та РФ та підкреслив, що Анкара продовжує підтримувати суверенітет та територіальну цілісність нашої країни, включно з Кримом.

3 лютого, під час зустрічі президента України Володимира Зеленського та Реджепа Тайїпа Ердогана між країнами була підписана угода про зону вільної торгівлі.

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