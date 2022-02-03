Президент Туреччини Ердоган прибув до Києва

Про це повідомляє Еспресо.TV.



Реджепа Тайїпа Ердогана привітали офіційною церемонією у Маріїнському палаці.



Президенти Туреччини та України зустрінуться зі ЗМІ о 15:25.





"Ми в Києві на запрошення президента України Володимира Зеленського для участі в 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня. Сподіваюся, що зустрічі приведуть до сприятливих результатів як для країн, так і для регіону", - написав лідер Туреччини у своєму Twitter.





За його словами, Туреччина уважно стежить "за викликами, з якими стикається Україна, та напруженістю в регіоні". Ердоган закликав усі сторони до діалогу для підтримки миру у регіоні.



"Зрозуміло, що конфлікт має бути врегульований мирним шляхом і відповідно до міжнародного права. Туреччина готова зробити свій внесок у підтримку миру та безпеки у своєму регіоні", - підкреслив президент.



Очікується, що під час зустрічі буде підписана угода про вільну торгівлю між двома державами, а також угода про будівництво українського заводу з виготовлення безпілотників "Байрактар".



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