Президент Туреччини Ердоган прибув до Києва
Президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган прибув до Києва з офіційним візитом
Про це повідомляє Еспресо.TV.
Реджепа Тайїпа Ердогана привітали офіційною церемонією у Маріїнському палаці.
Президенти Туреччини та України зустрінуться зі ЗМІ о 15:25.
"Ми в Києві на запрошення президента України Володимира Зеленського для участі в 10-му засіданні Стратегічної ради високого рівня. Сподіваюся, що зустрічі приведуть до сприятливих результатів як для країн, так і для регіону", - написав лідер Туреччини у своєму Twitter.
За його словами, Туреччина уважно стежить "за викликами, з якими стикається Україна, та напруженістю в регіоні". Ердоган закликав усі сторони до діалогу для підтримки миру у регіоні.
"Зрозуміло, що конфлікт має бути врегульований мирним шляхом і відповідно до міжнародного права. Туреччина готова зробити свій внесок у підтримку миру та безпеки у своєму регіоні", - підкреслив президент.
- Очікується, що під час зустрічі буде підписана угода про вільну торгівлю між двома державами, а також угода про будівництво українського заводу з виготовлення безпілотників "Байрактар".
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