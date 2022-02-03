Під час візиту Ердогана буде підписано угоду про будівництво в Україні заводу з виробництва "байрактарів", - Резніков

Про це він сказав на брифінгу.



"Планується підписання рамкової угоди про співпрацю у сфері військових технологій… Після підписання ми направимо її на ратифікацію до Верховної Ради. Одним з наповнень цієї угоди буде будівництво заводу Bayraktar - ці безпілотні літальні апарати виготовлятимуться саме в Україні", - повідомив Олексій Резніков.



Крім того, в Україні побудують спеціальний навчальний центр, де навчатимуться оператори, котрі будуть керувати безпілотниками.



За словами міністра, наступні безпілотники використовуватимуть українські двигуни від "Мотор Січ". Таке рішення ухвалила турецька компанія.



Як пише Bloomberg, очільник Управління зв'язків із громадськістю Адміністрації президента Туреччини Фахреттін Алтун заявив, що країна не припинить військову співпрацю з Україною, щоб догодити РФ.



"Військова співпраця між Анкарою та Києвом не призначена для того, щоб орієнтуватися на Росію і не буде порушена, щоб догодити їй", - наголосив Фахреттін Алтун.



За його словами, українсько-турецькі угоди "не пов'язані з поточною кризовою ситуацією", і зараз держави планують збільшити обсяг торгіалі до $10 млрд на рік.



"Експорт Туреччини в Україну майже подвоївся за п'ять років до $2,6 млрд минулого року, тоді як імпорт зріс до 4,4 млрд доларів із $2,8 млрд за той же період.Турецькі постачання в Україну минулого року здійснювалися харчовим текстилем та технікою, включаючи літаки та наземну техніку, а також сталь і залізо", - інформує видання.



Фахреттін Алтун зауважив, що відносини Туреччини й України мають "щось більше, ніж експорт".



"Для України безпілотні літальні апарати та турецьке партнерство мають життєво важливе значення для захисту її території від РФ. Туреччина, з іншого боку, бачить можливість спільного виробництва космічних ракет та передачі схожих за технологією двигунів, що є ключовим місцем для турецької оборонної промисловості", - пояснив він.

Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року повідомлялося про те, що ЗСУ вперше застосували ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 в Операції об'єднаних сил.

Командувач Операції об'єднаних сил Олександр Павлюк повідомляв, що "байрактари" постійно задіяні в районі ООС, але не заходять на непідконтрольну Україні територію.

3 грудня у телефонній розмові Путін поскаржився Ердогану на Україну за використання "байрактарів" на Донбасі.

Bloomberg написав, що Україна отримає від Туреччини ще понад 20 "байрактарів".

3 грудня повідомлялося, що Туреччина продасть Україні більше "байрактарів", розвідувально-ударного безпілотного комплексу, аніж очікувалось.

Туреччина запевнила, що постачання до України "байрактаров" не пов'язане з напругою на кордоні з РФ.

Україна запустила власне виробництво "байрактарів".

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