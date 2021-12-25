Україна запустила власне виробництво "Байрактарів"
В Україні розпочалося виробництво безпілотних літальних апаратів Bayraktar TB2
Про це заявив керівник Офісу президента Андрій Єрмак, повідомляє "Фокус".
За його словами, виробництво "Байрактарів", які спершу постачалися з Туреччини, вже запущено в Україні.
"Зараз запущено їхнє виробництво вже в Україні. Коли кажуть, що це "турецькі" Bayraktar - так, ми їх отримали з Туреччини, але важливо вказати, що двигуни для цих безпілотників виробляються в нашій країні", - сказав Єрмак.
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Нагадаємо, 3 грудня повідомлялося, що Туреччина продасть Україні більше "Байрактарів", розвідувально-ударного безпілотного комплексу, аніж очікувалось.
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