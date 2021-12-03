Україна отримає від Туреччини ще понад 20 "Байрактарів", - Bloomberg

Про це повідомляє Bloomberg.



Як передає видання, чиновники турецького уряду та керівництво Baykar, виробника зброї, який базується в Стамбулі, зазначили, що з 2019 року продав Україні десятки безпілотників разом із пунктами управління та ракетами.



"Замовлення на ще щонайменше два десятки дронів триває, повідомили люди, попросивши не називати їх через чутливість теми", - йдеться у повідомленні.



Офіційно кількість проданих в Україну безпілотників не називають, однак джерела видання повідомляють, що їх продали значно більше, аніж очікувалось.



Крім того, у повідомленні йдеться, що Туреччина підписала угоду з Україною щодо будівництва космічних ракет за технологією типу "Зеніт-2".



Нагадаємо, 26 жовтня 2021 року повідомлялося про те, що ЗСУ вперше застосували ударні безпілотні літальні апарати Bayraktar TB2 в Операції об'єднаних сил.

Командувач Операції об'єднаних сил Олександр Павлюк повідомляв, що "Байрактари" постійно задіяні в районі ООС, але не заходять на непідконтрольну Україні територію.

3 грудня у телефонній розмові Путін поскаржився Ердогану на Україну за використання "Байрактарів" на Донбасі.